STEINDORF. Endlich wieder Live-Theater: Am Samstag, dem 12. August gastiert das Ensemble Porcia mit seinem Theaterwagen und dem Stück "My cool Lady" in Steindorf in der Ossiacher See Halle.

Spezieller Theaterzauber

Diesem einzigartigen Kärntner Straßentheater wohnt ein ganz eigener Zauber inne: Ein fahrender Kasten, der zu besonderen Orten, wie Fußballplätzen, Dorf- und Stadtplätzen, Schulhöfen oder Firmengelände im ganzen Land fährt. Öffnet sich dann dieser Kasten, zieht die Atmosphäre des einzelnen Ortes sowie die Spielfreude der Schauspieler in bunten Kostümen alle Besucher sofort in ihren Bann. So lustig und erfreulich kann Kultur sein, nie so wie man es erwartet, immer anderes, immer neu.

My cool Lady

Am heurigen Spielplan des Ensemble Porcia steht das Stück "My cool Lady" nach Pygmalion von George Bernard Shaw, Wagenfassung Angelica Ladurner. Die Schauspieler Klemens Dellacher, Clara Diemling, Beate Gramer, Gregor Kronthaler und Stefan Moser brilllieren in ihren Rollen. Die verrückte Hassliebe zwischen Eliza und dem Sprachfanatiker Prof. Higgins sowie dem hölzernen Oberst Pickering, Mrs. Higgins und Mr. Doolittles sollte man einfach sehen.

Karten

Karten für die Vorstellung in Steindorf gibt es unter www.shop.visitvillach.at/theaterwagen oder in den Tourismusinformationen Sattendorf und Bodensdorf. Es wird gebeten, sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus an die jeweils geltenden Verhaltensregeln zu halten.

Zur Sache

DO, 12. August, 20 Uhr

Ossiacher See Halle, Steindorf

Tickets: www.shop.visitvillach.at/theaterwagen

Tourismusinfo Sattendorf oder Bodensdorf

Kinder bis 14 Jahren frei, es muss aber ein Gratis-Ticket ausgestellt werden