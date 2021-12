Am Friedhof Feldkirchen wurde in die Infrastruktur und nachhaltige Technologie investiert.

FELDKIRCHEN. Einige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen gab es am Friedhof Feldkirchen. Die größte Veränderung betrifft die neue Urnenmauer, die mit 108 Urnennischen errichtet wurde. Die Gesamtkosten betragen rund 95.000 Euro. Optisch wurde die Mauer der bestehenden Urnenmauer angepasst. "Der Trend geht in Richtung Feuerbestattung mit anschließender Urnenbeisetzung. Nachdem die bestehende Urnenmauer bereits beinahe vollständig besetzt ist, musste eine alternative Möglichkeit her", sagt der zuständige Referent Vizebürgermeister Siegfried Huber. "Alle Aufträge wurden ausnahmslos an Feldkirchner Unternehmen vergeben. Die Arbeiten wurden zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt." Die Nischen werden ab sofort an Interessenten vergeben.

Des Weiteren wurden auch Fugen-Sanierungsarbeiten beim Asphaltbelag der Friedhofswege durchgeführt. Im kommenden Jahr sollen Bereiche, in denen eine Fugensanierung nicht möglich ist, erneuert werden.

Bestattung Feldkirchen

Die Bestattung Feldkirchen wurde kürzlich an das Fernwärmenetz angeschlossen. Bisher wurde das Gebäude durch eine Ölheizung beheizt. "Wir haben uns bewusst für den Ausstieg aus der fossilen Energie entschieden und alternative Varianten gewählt", so Huber.

Zusätzlich wurde am Dach des Bestattungsgebäudes eine Photovoltaikanlage installiert. Somit kann ein Großteil des vor Ort benötigten Stroms direkt vor Ort produziert werden. "Diese Projekte wurden bereits von meinem Vorgänger, dem damaligen Stadtrat Andreas Fugger, vorbereitet. Jetzt konnten sie umgesetzt werden."