Das traditionelle Nockalmstraßenfest wird es heuer in gewohnter Form nicht geben.

NOCKALMSTRASSE. Aufgrund der aktuellen Covid19-Situation und der damit verbundenen Maßnahmen wird das heurige Nockalmstraßenfest in Absprache mit den lokalen Betrieben abgesagt. Auch heuer wäre am 20. September wieder das allseits beliebte Nockalmstraßenfest inmitten der herbstlichen Nockberge über die Bühne gegangen. Allerdings wird aufgrund der aktuell schwierigen Corona-Situation die ansonsten von zahlreichen Gästen besuchte Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Natur genießen

Trotzdem können alle Besucher der Nockalmstraße den Herbst in den Kärntner Nockbergen in vollen Zügen – aber immer mit Abstand und gegebenenfalls mit Maske – genießen. Egal, ob beim Wandern an der herrlich frischen Herbstluft auf bis zu 2.000 Meter Seehöhe, beim Schlemmen in einer Hütte oder einfach nur beim Bestaunen der wundervollen Natur und der Einrichtungen entlang der Nockalmstraße. Der Herbst wird sich zudem als "Maler" betätigen und für Stimmung sorgen.