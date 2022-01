Nachdem heute bereits ein Fassadenbrand die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Feldkirchen ausrücken ließ, mussten sie wenige Stunden später erneut einschreiten. Eine Ölflasche geriet in einer Küche in Brand.

FELDKIRCHEN. Heute gegen 18.25 Uhr wollte ein 16-jähriger Jugendlicher in der Küche der elterlichen Wohnung in Feldkirchen im Backrohr Brezen aufbacken. Irrtümlich schaltete er statt des Backrohrs eine Herdplatte ein, wobei durch die Hitzeentwicklung eine gleich danebenstehende Ölflasche aus Plastik in Brand geriet.

Feuerwehr konnte rasch einschreiten

Als der Jugendliche den Brand entdeckte, informierte er seine Mutter und seinen Bruder und verständigte die Feuerwehr. Anschließend begaben sie sich ins Freie, weil sich schon starker Rauch in der Wohnung ausbreitete. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden - die genaue Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen mit 35 Kameraden und sieben Fahrzeugen.