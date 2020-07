Die Orgel in Himmelberg klingt wieder. In den Filialkirchen Werschling und Pichlern sollen Glocken bald auf Knopfdruck läuten.



HIMMELBERG, WERSCHLING, PICHLERN (fri). Ein großes Projekt – finanziell und organisatorisch – war für die Pfarrgemeinde Himmelberg die Generalsanierung der Orgel in der Pfarrkirche. Jetzt liegt auch der Abschlussbericht vor und der Himmelberger Pfarrökonom Erhard Rauter freut sich, dass mit der Orgel ein wichtiges Stück Himmelberger Geschichte erhalten werden konnte.

Mehr Licht, neuer Boden

Zudem bedankt er sich bei der Bevölkerung und den vielen Spendern, die mit ihren Beiträgen zum Erfolg beigetragen haben. "Ohne das große Engagement der Himmelberger wäre das Projekt nicht zu realisieren gewesen", sagt Rauter. "Die Orgelbaufirma Vonbank hat großartige Arbeit geleistet und unsere Orgel auf Vordermann gebracht. Seitdem erklingt sie unter unseren Organisten Richard Orasch und Maximilian Senk wieder zur Freude der Kirchgänger."

Um den Organisten ihre Arbeit zu erleichtern wurde zu den neuen Adaptionen wie Beleuchtung und Bodenerneuerung auch eine Videokamera installiert. "Damit haben die Organisten den Kirchenraum im Blick, sehen was geschieht und können ihren Einsatz zeitlich besser abstimmen."

Glocken elektrifizieren

Für vier Kirchen – Himmelberg, Außerteuchen, die Filialkirchen Werschling und Pichlern – und die Friedhöfe ist Pfarrökonom Erhard Rauter finanziell zuständig. Als nächstes Projekt steht die Elektrifizierung der Glocken in den Filialkirchen Werschling und Pichlern an. "Derzeit werden die Glocken händisch geläutet. Allerdings sind die Mesner in die Jahre gekommen und es wird zusätzlich mühsamer", so Rauter. "Der Wunsch der Bürger ist es aber das Glockenläuten als Kulturgut zu erhalten, also müssen wir neue Wege beschreiten." In der Filialkirche Pichlern soll eine der beiden Glocken künftig über elektrische Impulse motorisch zum Klingen gebracht werden, in Werschling zwei der drei Glocken. "Jeweils eine Glocke soll, um alte Traditionen weitergeben zu können, in beiden Kirchen für den händischen Betrieb erhalten bleiben."

------------

Zahlen & Fakten

Gesamtkosten: 50.115 Euro (Orgelsanierung, Beleuchtung, Erneuerung des Bodens, diverse Umbauarbeiten)

Spenden der Bevölkerung und andere Einnahmen: 38.563 Euro

Beitrag der Pfarre: 3.552 Euro

Beitrag Bundesdenkmalamt: 8.000 Euro