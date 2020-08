St. Urbaner Unternehmer erleidet nach einem Wespenstich eine allergische Reaktion. Er wird von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Sein Rad bleibt kurze Zeit unbeaufsichtigt und wird gestohlen.

ST. URBAN. Eine kurze Radausfahrt endet für einen St. Urbaner Unternehmer plötzlich, als er nach einem Wespenstich eine allergische Reaktion erleidet. Die Rettungskette wird in Gang gesetzt und der Unternehmer wird von den Ersthelfern, bei denen er sich herzlich bedanken möchte, versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

In der Zwischenzeit will seine Familie das Fahrrad, das nach dem Abtransport des Unternehmers im Gelände liegen geblieben ist, holen und nach Hause bringen. Doch leider ist dieses bereits nach 15 Minuten verschwunden. Jetzt hofft der rechtmäßige Besitzer, dass der Finder es ehest zurückbringt.