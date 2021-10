Im Fluss beim Qigong Workshop mit Heide Maria Kropfitsch.

FELDKIRCHEN. Heide Maria Kropfitsch lädt wieder zur Energiearbeit mit ihrem Qigong Workshop ins Therapiehaus in Feldkirchen ein und zwar am Samstag, dem 16. Oktober von 14 bis 17 Uhr. In den Kursmittelpunkt werden dieses mal Atemtechniken, Meditationen, stilles Qigong, Lungenbewegungen sowie ein vertiefen der Grundhaltungen gerückt. Auf Grund der begrenzten Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Tel.: 0664/1712697 unbedingt notwendig. Die Kosten für den Workshop betragen 35 Euro.