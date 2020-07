Rettungssanitäter: Rotes Kreuz sucht Nachwuchs

Menschen in Not zu helfen ist wahrscheinlich der wertvollste Dienst an der Gesellschaft. Das Rote Kreuz hat sich schon vor 150 Jahren zum Ziel gesetzt nicht einfach wegzuschauen, sondern zu helfen. Für diese besondere Aufgabe sucht das Rot Kreuz besondere Menschen. Um die vielfältigen Aufgaben im Bereich Rettungs- und Krankentransportdienst auch in Zukunft bewältigen zu können, sucht das Rote Kreuz Menschen die ein Stück Ihrer Freizeit beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter einsetzen wollen.

Ablauf der Ausbildung

Voraussetzung zur Ausbildung zum Rettungssanitäter ist ein Mindestalter von 17 Jahren und ein Höchstalter von 65 Jahren. Die körperliche sowie geistige Eignung muss von einem Arzt bestätigt werden und die Unbescholtenheit gilt ebenso als Voraussetzung.

Die Rettungssanitäter-Ausbildung schreibt eine Ausbildung von 100 Stunden Theorie sowie 160 Stunden Praktikum am Rettungswagen vor. Die Ausbildung endet mit einer kommissionellen Prüfung.

Der nächste Ausbildungslehrgang zum Rettungssanitäter in Feldkirchen startet im Oktober und wird an sechs Wochenenden stattfinden.

Infos und Anmeldung:

Susanne Gritznig 0664 192 83 44

oder Bezirksstelle Feldkirchen

Lastenstraße 15 Tel. 050 9144 1800

Email: office@fe.k.roteskreuz.at