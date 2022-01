Der 16-jährige Sandro Berger aus Patergassen absolviert das Ausbildungsmodell Lehre und Spitzensport.

PATERGASSEN, BAD KLEINKIRCHHEIM. Die Skier wurden Sandro Berger aus Patergassen quasi in die Wiege gelegt. Schon mit zwei Jahren stand der heute 16-Jährige auf den Brettern, mit acht bestritt er sein erstes Rennen. Damit war klar: Ohne Skier läuft gar nichts.

Berufsausbildung muss sein

Nach der Pflichtschule wechselte Sandro Berger in die Ski-Akademie Schladming, die er jedoch abbrach. "Ich habe gemerkt, dass die Schule nichts für mich ist", schildert der Bursche. Gemeinsam mit seinen Eltern machte er sich auf die Suche nach einem Ausbildungsmodell, bei dem auch sein geliebter Sport Platz hatte. "Ich wusste, dass in einigen Bundesländern die individuell zugeschnittene Variante ,Lehre und Spitzensport‘ läuft. So haben wir uns auf die Suche nach einem Lehrbetrieb gemacht und wurden bei Eckart Waidmann fündig." Der Allgemeinmediziner betreibt eine Praxis in Bad Kleinkirchheim und dort absolviert Sandro jetzt eine Masseurlehre.

Für den 16-Jährigen erfüllt sich damit ein Traum. "Ich kann eine Ausbildung machen, die noch dazu mit meiner sportlichen Karriere harmoniert. Als Spitzensportler soll man seinen Körper kennen und auch wissen, wie man bei Verletzungen reagieren soll." Als harmonisch bezeichnet er das Verhältnis zum Lehrherrn und den Kollegen, bei denen er sich bedanken möchte. "Alle sind interessiert an meinen sportlichen Aktivitäten und freuen sich gemeinsam mit mir über Erfolge." Und davon hat Sandro, der im Landeskader Kärnten ist, einige zu verbuchen. "Derzeit gehe ich in allen Disziplinen an den Start. Auf meinem Konto sind bereits ein Österreichischer Meistertitel sowie zahlreiche Podestplätze", schildert der Nachwuchs-Skirennläufer. "Das alles wäre natürlich ohne den bedingungslosen Rückhalt meiner Eltern nicht möglich. Sie haben mich immer unterstützt, an mich geglaubt und mir den Spitzensport erst ermöglicht."

Gute Planung erforderlich

Derzeit stehen einige Renntermine am Kalender und dass Berger bei allen dabei sein und sich darauf optimal vorbereiten kann, erfordert gute Planung im Vorfeld. "Ich kenne Sandro schon lange. Meiner Meinung nach soll die Berufsausbildung einer sportlichen Karriere nicht im Wege stehen", sagt Allgemeinmediziner Eckart Waidmann. "Die Mitarbeiter sind informiert, zeigen Verständnis und fiebern mit Sandro bei den Wettkämpfen mit. Natürlich erhöht seine Abwesenheit den Aufwand bei der Planung, aber das stellt kein Problem dar. Im Gegenteil – sportliches Engagement muss unterstützt werden."

"Verträge werden individuell gestaltet"

"Seit einigen Jahren gibt es bei der Berufsausbildung die Möglichkeit Lehrverträge individuell zu gestalten, wenn daneben eine weitere Ausbildung – wie zum Beispiel eine im Spitzensport – läuft", sagt Markus Christian Smole, Referent und Jurist der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten.

Lehrzeit wird verlängert

Er betont, dass jeder Fall eigens betrachtet werden müsse, die Ausbildungsvariante aber in jedem Beruf möglich sei. "Eine individuelle Beratung durch die Lehrlingsstelle und eine Abstimmung mit der Berufsschule sowie dem Lehrbetrieb sind notwendig, um einen reibungslosen Ablauf der Lehre in Verbindung mit Spitzensport zu gewährleisten."

Bereits vor Beginn wird mit dem Lehrherrn über die Dauer der Lehrzeit gesprochen. "Die Lehrzeit verlängert sich je nach Zeitaufwand, den der betroffene Lehrling für Wettbewerbe und Trainingszwecke benötigt. Maximal beträgt die Verlängerung 18 Monate", so Smole. "Ein konkreter Plan wird im Vorfeld unter Berücksichtigung der Trainings- und Wettbewerbstermine erstellt."

Interessierte Betriebe bzw. Lehrlinge sollten sich daher – wenn möglich – zumindest einen Monat vor dem gewünschten Lehrzeitbeginn mit der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer in Verbindung setzen.