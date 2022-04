46 Bauprojekte in acht Gemeinden des Bezirks sind 2022 geplant. Das Land investiert rund 1,8 Millionen Euro.



BEZIRK FELDKIRCHEN. Verbindungsstraßen zwischen entlegenen Ortschaften, Güterwege für den Holztransport oder Hofzufahrten – sie alle zählen zum ländlichen Wegenetz in Kärnten. Es umfasst rund 8.600 Kilometer, von denen sich rund 3.000 in einem guten bzw. sehr guten Zustand befinden. In die restlichen Wege muss laufend investiert werden, um die sichere Befahrbarkeit zu gewährleisten und sie auf einen modernen technischen Stand auszubauen.

Essentielle Infrastruktur

„13,8 Millionen Euro stehen dafür heuer kärntenweit zur Verfügung“, berichtet Landesrat Martin Gruber. 12 Millionen werden in Großprojekte investiert, rund 1,8 Millionen fließen in laufende Wartungsarbeiten von Weganlagen. Die Gesamtbaukosten liegen 2022 insgesamt sogar bei über 20 Millionen Euro, da bei den 414 heuer geplanten Bauprojekten auch Gemeinden und Anrainer anteilig mitfinanzieren. „Es gibt in Kärnten auch noch zahlreiche Wege, die direkt durch Hofstellen führen, was eine Gefahrensituation für alle Verkehrsteilnehmer bedeutet. Hier müssen Wege oft gänzlich neu trassiert werden“, berichtet Gruber. Das ländliche Wegenetz ist laut Gruber für Leben und Wirtschaften in ländlichen Gebieten eine unverzichtbare Infrastruktur. „Auch die Mobilität der ländlichen Bevölkerung im Alltag hängt damit zusammen, vom Schul- oder Arbeitsweg bis hin zum Einkauf oder Arztbesuch.“

Zusätzliche Wertschöpfung

Am meisten Bauprojekte werden heuer in den Bezirken Spittal, St. Veit und Völkermarkt umgesetzt. Es finden aber Bauarbeiten in allen Bezirken, mit Ausnahme der Statutarstädte, und in insgesamt 89 Kärntner Gemeinden statt. Geplant und betreut werden die Wegprojekte von Mitarbeitern der Agrartechnik des Landes Kärnten, die auch die Bauleitung sowie Förderungsabwicklung übernehmen. Bei der Umsetzung wird meist mit lokalen und regionalen Unternehmen zusammengearbeitet. „Investitionen in das Wegenetz bedeuten damit auch zusätzliche regionale Wertschöpfung“, betont Gruber. Direkt nach Ostern beginnt die Umsetzungsphase.

700 Kilometer Netz

Das ländliches Wegenetz im Bezirk Feldkirchen umfasst rund 700 Kilometer. „Die erstmalige Asphaltierung des Blaserwegs ist nur eines von 46 Bauprojekten, das zeigt, wie wichtig das ländliche Wegenetz für die Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum ist", ist Gruber überzeugt. "Mit rund einer Million Euro investieren wir hier damit auch in die Lebensqualität im Bezirk.“

Projekt-Beispiele im Bezirk Feldkirchen

Sanierung Blaserweg: Beim Bauprojekt „Blaserweg“ handelt es sich um einen Schotterweg in der Gemeinde Gnesau, der eine landwirtschaftliche Hofstelle, mehrere Einfamilienhäuser, zwei Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und zehn Hektar Wald erschließt. Die Weganlage ist sanierungsbedürftig und soll auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Baubeginn ist Mitte Mai, die Asphaltierung soll im Herbst erfolgen. Die Gesamtkosten betragen rund 110.000 Euro, das Agrarreferat fördert 40 Prozent.

Sanierung der Weganlage Arztmann: Im Rahmen der Sanierung der Weganlage in der Gemeinde Reichenau wird auch die Brücke über den Stangenbach erneuert. Die Arbeiten an der Brücke starten im Herbst. Der Weg erschließt zwei landwirtschaftliche Betriebe, mehrere Einfamilienhäuser, zwölf Hektar landwirtschaftliche Fläche und Wald. Die Projektlaufzeit beträgt bis zu drei Jahre, wofür Baukosten in der Höhe von 500.000 Euro veranschlagt sind. 40 Prozent Förderung durch das Agrarreferat.

--------

Arbeitsprogramm Ländliches Wegenetz 2022 im Bezirk

• Insgesamt sind heuer 46 Bauprojekte in acht Gemeinden des Bezirks geplant

• Die Baukosten dafür werden rund 1,8 Millionen Euro betragen

• Rund 1 Mio. Euro investiert das Agrarreferat heuer in diese Wegprojekte

• Zusätzliche Mittel gibt es für kleinere Ausbesserungen und Instandhaltungsmaßnahmen