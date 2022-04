Das gesunde Vierlinge bei Schafen auf die Welt kommen, ist extrem selten, passiert aber doch hin und wieder, wie heuer etwa am Treffnerhof in Feldkirchen.



FELDKIRCHEN. Es war eine riesengroße Sensation: Im Februar diesen Jahres kamen am Treffnerhof vulgo Waldrast in Feldkirchen vier gesunde Lämmer auf die Welt. Das ist deshalb so außergewöhnlich, da dies beim Kärntner Brillenschaf maximal alle 5 Jahre vorkommt. Besitzer Hobbyschafzüchter Marius Treffner: "Die Überlebenschance von allen Vier ist eher gering, aber unsere Vier haben überlebt." Zu verdanken ist das neben Schafmama "Ledi" natürlich Marius Treffner selber und auch seiner Familie, allen voran seine Frau Eva und Mama Ingrid. "Am Anfang mussten wir alle zwei Stunden mit einer speziellen Ersatz-Lammmilch die Kleinen versorgen." Mittlerweile haben sich die Vierlinge prächtig entwickelt und toben wild und stürmisch mit den anderen 20 Lämmern durch die Gegend.

Große Namensaktion

Damit jedoch noch nicht genug: Im Rahmen einer Namensuchaktion bekamen die Vierlinge (drei Weibchen, ein Männchen) nun die singenden Namen Lady, Sun, Shine und Mr. Moon auf Vorschlag von Maria Olsacher aus Obermühlstadt. Die Patenschaft für die Vier haben Schafzuchtkollegen von Marius Treffner übernommen: "Arnold Haberl, Stefan Siutz, Familie Payr und Familie Strohmaier sind nun die Patenonkel und Patentante."

Noch mehr Nachwuchs

Aktuell sind insgesamt 62 Kärntner Brillenschafe beim Hobbyzüchter zu Hause. Bis Ende April, Anfang Mai erwartet Treffner noch bei 14 Mutterschafen Nachwuchs. Dann kann es schon sein, dass sich rund 50 Lämmer am Hof bzw. auf den Weiden tummeln: "Es ist zwar ein sehr zeitintensives Hobby, aber es ist einfach meine Leidenschaft," so Treffner. Einmal im Monat wird geschlachtet, hergestellt werden dann Leberkäse, Selchwürste, Grillpakete mit Bratwüsten und Cevapcici und Frischfleisch. Wer gerne einmal exklusives Feldkirchner Lammfleisch probieren möchte, kann sich gerne bei Marius Treffner, Tel.: 0664/5239790 melden.