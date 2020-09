Flow Trails und Mountainbike-Strecken boomen. Sportlicher Übermut wird oft mit Unfällen bezahlt.

TURRACHER HÖHE (fri). Die Turracher Höhe hat sich bei ihrem Bike-Angebot bewusst auf die Zielgruppe der Familien konzentriert und mit der Trail-Area ein attraktives Bike-Angebot für „die ganze Bande“ geschaffen. Die Konzeption und der Bau des gesamten Bike-Angebots wurde mit der Firma Allegra Tourismus umgesetzt und soll in den kommenden Jahren noch schrittweise wachsen. Im Fokus stand dabei ein nachhaltig gebautes und bis ins Detail durchdachtes Mountainbike-Angebot für jegliche Altersgruppen und Könnerstufen. "Wir wollen mit unserem Angebot vor allem Familien ansprechen", sagt Elke Basler, Geschäftsführerin der Turracher Höhe Marketing GmbH.

Verleih & Instruktion

Den Gästen soll damit ein nachhaltig gebautes und bis ins kleinste Detail durchdachtes Mountain-Bike-Angebot für alle Alters- und Könner-Stufen zur Verfügung stehen. Neben einem naturnahen Bike-Erlebnis auf varianten- und abwechslungsreichen Trails finden Bike-Urlauber auf der Turracher Höhe auch eine professionelle Infrastruktur vor. Die beiden Sporthändler Intersport Brandstätter und die Sportschule Huskys bieten einen Bike-Verleih, einen kleinen Shop sowie eine Bike-Schule.

Überlegtes Fahren

Weil sich die Unfälle auf den Bike-Trails im gesamten Bundesland mehren, raten die Guides auf der Turracher Höhe sich auf die erste Fahrt besonders gut vorzubereiten. "Das Wichtigste ist die Einschulung durch einen Guide", sagt Max Brandstätter. "In zwei Stunden lernt man das richtige Bremsverhalten und welche Grundposition man beim Abwärtsfahren einnehmen soll. Damit fühlt man sich sicherer und kann im eigenen Tempo den Trail bewältigen." Für die Einschulung plädiert auch Christian Maierbrugger. Zudem bricht er, wie sein Kollege, die Lanze für Schutzausrüstung. "Knie-, Ellbogen- und Rückenprotektoren sowie ein Helm senken nicht nur die Verletzungsgefahr im Falle eines Sturzes, sondern erhöhen beim Biker das Sicherheitsgefühl."

Beide Bike-Instruktoren betonen: "Wer wirklich lange Spaß am Biken haben will, sollte sich und sein Können gut einschätzen und dementsprechend am Trail agieren."