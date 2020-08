In Maltschach wird ein Garten wird zur Ausstellungs-Fläche: Eva Maria Walcher lädt mit Kunsthandwerkern zur "Sommerlaune".

MALTSCHACH (fri). Eva Maria Walcher betreibt in ihrem Haus in Maltschach eine Keramik-Werkstatt. Dort fertigt sie Unikate an, die sie am Feldkirchner Christkindlmarkt, am Silversterpfad Maltschacher See und direkt ab Werkstatt verkauft.

Holz, Keramik, Upcycling ...

"Meine Liebe zur Keramik hat die Feldkirchner Keramikerin Ruth Klimbacher geweckt", verrät Walcher. "Nach mehreren Kursen bei ihr war das Feuer entfacht." Also wurde ein kleine Werkstatt mit dem nötigen Equipment ausgestattet. Und weil Eva Maria Walcher auch viele Freunde in der Kunsthandwerker-Szene hat, wurde die Idee geboren, gemeinsam eine Ausstellung zu organisieren. "Ein ähnliches Projekt hatten wir schon direkt im Strandbad Maltschach. Nun haben wir das Ganze in meinen Garten verlagert", erklärt die Keramikerin. Die Besucher können in aller Ruhe durch die grüne Oase bummeln und sich von den Unikaten aus Keramik, Holz oder Textil inspirieren lassen. Im Trend der Zeit: Upcycling. Scheinbar nutzlose Abfallprodukte werden einer neuer Bestimmung zugeführt.

"Sommerlaune - Kunsthandwerk"

Aussteller: "Mein's" – Beate Pulvermacher, "Vronis filz und mehr" – Veronika Scheich-Barta, "Rosentaler Sammelsurium" – Monika Willmann, Kornelia Kinberger, "blickbunt" – Gerhild & Heimfried Bürger, "Maltschacher See Keramik" – Eva Maria Walcher

Termin: 5. & 6. August von 10 bis 20 Uhr. "Maltschacher See Keramik"-Werkstatt