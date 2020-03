Das Jubiläumsjahr 2020 wird in Feldkirchen mit einer Ausstellung im Stadtarchiv eingeleitet.

FELDKIRCHEN (fri). Am 27. September 2020 wird mit einem großen Festakt 90 Jahre Stadterhebung von Feldkirchen gefeiert. Dazu ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant.

Interessierte können aber bereits vorher in die Geschichte Feldkirchens eintauchen. Im Historischen Stadtarchiv, das seit Oktober 2018 im Begegnungszentrum untergebracht ist, wurden in akribischer Kleinarbeit alte Schriften, Fotos und andere Zeitdokumente aus verschiedenen Epochen gesammelt, verzeichnet und elektronisch gespeichert. Derzeit können 6.636 Suchbegriffe mittels Suchmaschine oder Katalog ermittelt werden.

------------------

Termin

Eröffnung: Dienstag, 3. März 2020, 18.30 Uhr

Die Ausstellung "Feldkirchen 2020": 90 Jahre Stadt und Feldkirchen 2019: 60 Jahre seit der Jahrhundertfeier (1959)" ist bis Samstag, 7. März 2020, zu besichtigen.

Ort: Begegnungszentrum, Schulhausgasse 1, Feldkirchen

Zeit: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr