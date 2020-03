Zwei Österreicher absolvieren in Dänemark ein Freiwilligen-Jahr: Andreas Knoll aus Haiden ist einer davon.



HAIDEN, SILKEBORG (fri).

WOCHE: Sie sprechen von einem Freiwilligen-Jahr: Wie kam es dazu?

ANDREAS KNOLL: Ganz genau heißt das Programm „Europäisches Solidaritätskorps“ und wird von der Europäischen Union finanziert. Vielen ist auch der Begriff Erasmus bekannt. Sinn des Programms ist es, sich sozial an der Gesellschaft zu beteiligen. Grundsätzlich hatte ich die Idee schon immer für eine bestimmte Zeit ins Ausland zu gehen. Ernst wurde alles erst, als ich von einem Bekannten erfahren habe, dass man seinen Zivildienst im Ausland auch machen kann, leider wird das Programm, das ich mache, nicht anerkannt. Nichtsdestotrotz wollte ich mich von der Idee nicht abbringen lassen und entschied mich das Projekt „Ausland“ zu starten. Weitere Gründe ein solches Jahr zu machen waren: Lebenserfahrung sammeln, etwas Neues versuchen, Englisch verbessern und neue Sprachen lernen sowie herausfinden, was ich im Leben machen möchte. Hier bin ich bis 30. Juni 2020.

Warum Dänemark?

Spezialisiert habe ich mich auf den Norden, auf Länder, wo gutes Englisch gesprochen wird. Ich habe mich bei Projekten in Skandinavien, England, Irland und den Niederlanden beworben. Alles in allem waren es 30 Bewerbungen, die ich abgeschickt habe. Dadurch dass man es als Bursche generell schwerer hat ein Projekt im sozialen Bereich zu finden, gab es viele Absagen oder gar keine Rückmeldung. Lange Zeit wusste ich nicht, ob das Projekt Ausland aufgehen wird. Im Frühling 2019 bekam ich eine E-Mail aus Dänemark, in der ich zu einem Telefongespräch eingeladen wurde. Dann ging alles schnell. Nach zehn Minuten telefonieren sagte die Dame: "Andreas, wenn du möchtest nehmen wir dich." Und ich sagte nach kurzem Überlegen "Ja". Insgesamt gab es 250 Bewerbungen aus ganz Europa für das Projekt. Nur zwei – meine Wiener Kollegin Vanessa und ich – wurden genommen.



Wo genau in Dänemark?

Die Stadt heißt Silkeborg und ist in Dänemark wegen ihrer Natur bekannt. Sie hat ca. 44.000 Einwohner. Die Entfernung von Kopenhagen entspricht in etwa der Strecke von Feldkirchen nach Wien.

Wie verständigt man sich?

In der Gastfamilie wird die meiste Zeit Englisch gesprochen, wobei der Gastvater auch Deutsch versteht und wir es ab und zu auch sprechen, weil es für ihn ein gutes Training ist. Wir versuchen aber immer mehr Dänisch in den Alltag hineinzubringen. Ein- bis zweimal die Woche geht es in den Sprachkurs, den mehrere Ausländer – wir sind acht Personen aus allen Teilen der Erde: Kanada, Mexiko, Estland, China, Argentinien … – die für dieses Jahr in Silkeborg sind, besuchen. Wir verstehen uns super und reden Englisch miteinander. In der Regel kann man beinahe jeden mit Englisch ansprechen, das Level ist wirklich gut hier. Ich würde behaupten die Kinder in der Schule sind österreichischen Schülern mit dem Englisch-Level gute zwei Jahre voraus. Liegt womöglich auch daran, dass Dänisch weltweit nur fünf Millionen Menschen sprechen und Deutsch über 100 Millionen. Geht man ins Kino, läuft der Film in Englisch mit dänischen Untertiteln.

Welche Aufgaben haben Sie bei der Gastfamilie?

Im Haushalt mithelfen, ganz normal wie zuhause. Die zwei Gastschwestern, die ich habe (12 und 14 Jahre), öfters von den Freizeitaktivitäten abholen, für die Familie einkaufen gehen, beim Kochen mithelfen.

Was vermissen Sie?

Am meisten würde ich sagen das Essen, das Wetter und die Berge. Ein gutes Schnitzel, eine richtige Suppe oder einfach in den Supermarkt gehen und eine Wurstsemmel bestellen – das gibt es hier nicht.

Wie unterscheidet sich der Alltag vom Alltag in Feldkirchen?

Grundsätzlich ist der Tagesablauf relativ ähnlich wie in Feldkirchen. Ich gehe in eine Schule, agiere dort sozusagen fast wie ein Lehrer. Die Position ist ja als Hilfslehrer ausgelegt, wo immer eine Hauptlehrerin im Unterricht ist und ich assistiere ihr sozusagen. Hauptsächlich im Englisch- und Deutsch-Unterricht, darf aber auch in Musik und Sport mitgehen.

Welche Erfahrungen kann man mitnehmen?

Man lernt viel über sich selbst, muss lernen sich durchzusetzen aufgrund der anderen Sprache. Man erlangt ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn man wirklich einmal weg von Freunden, der Familie mit absolut niemanden, den man kennt, lebt. Ich empfehle es jedem so etwas zu machen. Man fängt an seine Heimat wieder viel mehr zu schätzen, baut neue Freundschaften auf.

Größte Unterschiede ...

Bargeld ist ein Fremdwort, jeder bezahlt mit Karte. Lange Autofahrten sind ganz normal, die Geschäfte sind sonntags offen. Keine Hierarchie: jeder ist gleich viel wert – von der Putzfrau bis zum Direktor. Fahrradfahren bei jedem Wetter.

Zur Person

Andreas Knoll

Geburtsdatum: 14. Juli 1999

Wohnort Österreich: Haiden, Feldkirchen

Schulausbildung: Volksschule, Neue Mittelschule und Handelsakademie Feldkirchen