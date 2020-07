Fahrrad-Unfall auf der Ossiacher See Süduferstraße.

OSSIACH. Am 27. Juli war ein 58 Jahre alter Mann aus Imbach in Niederösterreich gegen Mittag mit seinem Mountainbike auf der Ossiacher See Süduferstraße in der Gemeinde Ossiach unterwegs. Wegen eines Bremsmanövers kam er aus Eigenverschulden zu Sturz.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.