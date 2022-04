Zu Diebstahl kam es laut Polizeiangaben. am Karfreitag in der Gemeinde Steindorf. Aus der Kirche in Bodensdorf wurde eine Ledertasche mit Geld aus dem Opferstock entwendet.

BODENSDORF. Am Karsamstag zwischen 14:30 Uhr und 16Uhr stahlen bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, eine Ledertasche aus der Sakristei der Pfarrkirche in Bodensdorf. In der Ledertasche befand sich das Geld aus dem Opferstock von der zuvor stattgefundenen Fleischweihe. Der Schaden zum Nachteil der Pfarrgemeinde beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Erhebungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.