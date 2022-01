Diebe mit einer offenkundigen Leidenschaft für Fischereiartikel brachen in mehrere Badehütten am Goggausee ein.

STEUERBERG. Aktuell ist es recht ruhig rund um den Goggausee. Das nutzten nun offenbar unbekannt Täter, die in der Zeit zwischen Montag und Freitag dieser Woche in mehrere Badehütten einreichen. Gestohlen wurden Angelruten und Fischereizubehör. Die Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt. Etwaige Hinweise mögen an die Polizeiinspektion Feldkirchen gerichtet werden.