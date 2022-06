Schwere Unwetterschäden werden aus der Gemeinde Gnesau gemeldet. Besonders betroffen sind laut Bürgermeister Erich Stampfer die Ortsteile Görzwinkl, Zedlitzdorf, Maitratten, Görzberg und Bergl, wo allerdings das Schlimmste durch die Auffangbecken abgewendet werden konnte.

GNESAU. Um 2.30 Uhr heulten in Zedlitzdorf in der Nacht auf Mittwoch die Sirenen. "Sturm und sintflutartige Regenfälle hatten binnen weniger Minuten dafür gesorgt, dass Bachläufe durch umgestürzte Bäume und mitgerissenes Material nicht mehr durchgängig waren und die Wassermassen über die Ufer traten. Unter Mithilfe der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zedlitzdorf und Gnesau sowie vieler Bewohner haben wir unmittelbar danach mit Aufräum- und Hilfsarbeiten – wo immer es mit unseren Mitteln möglich war – begonnen", sagt der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer.

Dank an alle Helfer

Zugleich dankt er allen Freiwilligen für den Einsatz. "Ohne die schnelle und selbstlose Hilfe wäre eine Situation wie diese nicht zu bewältigen." Viele Höfe und Häuser wurden arg in Mitleidenschaft gezogen und großteils schwer beschädigt, Straßen und Wege weggerissen oder unterspült und Brücken verschwanden im Wasser.

Görzwinkl nicht erreichbar

Besonders betroffen sind, laut seinen Angaben die Ortsteile Görzwinkl – nach wie vor nicht erreichbar – Zedlitzberg, Maitratten, Görzberg und Bergl. "In Bergl wurde durch die Auffangbecken, die vor einigen Jahren errichtet wurden, größerer Schaden verhindert. Schon morgen wird damit begonnen das Material, das sich dort angesammelt hat, abzutransportieren. Dieses wird dann gesammelt und für die Wiedererrichtung des Weges in Görzwinkl verwendet", so Stampfer.

Angefordert wurde, so der Bürgermeister, jetzt auch Unterstützung durch das Österreichische Bundesheer. "Wir müssen mit schwerem Gerät arbeiten. Vieles ist aber nur händisch und in mühsamer Kleinarbeit zu bewerkstelligen. Anhand einer Prioritätenliste versuchen wir systematisch vorzugehen."