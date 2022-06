Aufgrund von starken Windböen im Bereich der Ossiacher Tauernstraße stürtzte ein Baum auf die Motorhaube einer 54-jährigen PKW-Lenkerin. Sie blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Glanhofen, Radweg sowie die Polizei stand im Einsatz.

FELDKIRCHEN. Heute gegen 15.30 Uhr bildeten sich aufgrund der labilen Wetterlage im Bereich Oberglan, Bezirk Feldkirchen, enorm starke Windböen, welche in dortigen Bereich große Teile des Waldbestandes zerstörten. Etwa zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen ihren PKW von der Ossiacher Tauernstraße kommend auf einem Nebenweg in Richtung Tramoitschig. In einem dort befindlichen Waldstück fiel ein aufgrund der Windböen umstürzender Baum auf die Motorhaube des PKWs. Die 54-jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der PKW wurde stark beschädigt.

Straßensperre

Aufgrund umgestürzter Bäume waren die Ossiacher Tauernstraße (L47) sowie eine dort befindliche Gemeindestraße bis circa 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr Glanhofen und Radweg mit vier Fahrzeugen und insgesamt 40 Mann im Aufräumeinsatz.