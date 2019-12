Vor einem Jahr hat das "Landstüberl" die Pforten geschlossen. Für örtliche Vereine ein herber Verlust.



WAIERN (fri). 30 Jahre lang hat Marlene Thamer das "Landstüberl" in Waiern geführt. Mit Ende 2018 ist nicht nur ihr Pachtvertrag ausgelaufen, sie ist auch in den Ruhestand getreten. Zwar hätte es, so erzählen Mitglieder der Dorfgemeinschaft Waiern, neue Pächter für das Gasthaus gegeben, aber der Besitzer soll keinen Gastronomiebetrieb mehr in seinem Gebäude gewollt haben. Das Gasthaus bestand Aufzeichnungen nach seit 1936, bei Thamer waren in der Hauptsaison sechs Mitarbeiter beschäftigt.

Viele Stammgäste

Nicht nur die Dorfgemeinschaft mit Obmann Gernot Stöger, auch die Trachtengruppe Waiern, der Stadtverband Feldkirchen des Österreichischen Kameradschaftsbundes, die Marinekameradschaft „Fregatte Novara“, die Feuerwehr Waiern oder der SV M&R Feldkirchen haben damit eine Art Vereinslokal verloren. Viele Stammgäste seien Mitglied beim Sparverein gewesen und gerne eingekehrt, da es ein Ort der Kommunikation und des Austausches war, den die Wairer Bevölkerung gerne angenommen hat.

Kaum Ausweich-Quartiere

"Seit der Schließung treiben wir wie ein Schiff, das keinen Heimathafen mehr hat, umher", sagt Helga Stöger, Obfrau der Trachtengruppe Waiern. Sie bezeichnet, wie auch die anderen Obfrauen und Obmänner, das ehemalige "Landstüberl" als eine Art Treffpunkt für alle Bürger, die im Ortsteil Waiern wohnen. "Wir hatten hier das Extra-Stüberl, in dem wir unsere Treffen und Sitzungen abgehalten haben", so Stöger. "Das war auch bei den anderen Vereinen so. Nun gestaltet sich das extrem schwierig, geeignete Lokalitäten zu finden." Man würde auf Gastronomiebetriebe in der Stadt oder im Umfeld ausweichen, allerdings sei es oft aus Platzmangel nicht möglich, größere Veranstaltungen dort durchzuführen. "Dazu kommt, dass wir uns dort auch nicht wirklich willkommen und damit zu Hause fühlen. Ein Stammlokal kann man eben nicht so ohne Weiteres durch ein anderes ersetzen", sind sich alle einig.