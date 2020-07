Viele Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung

Der Kulturverein Steuerberg hielt kürzlich im Gasthof Prodinger in Steuerberg seine Jahreshauptversammlungab. Der Höhepunkt der Vollversammlung war die Mitgliederehrung.

Neun Mitglieder wurden für 10 jährige Treue mit dem Ehrenzeichen in Bronze geehrt, fünf Mitglieder wurden mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25 jährige Treue geehrt und drei Mitglieder wurden für 40 jährige Treue mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Frau Friederike Tamegger wurde für ihren unermüdlichen Einsatz für das Steuerberger Kulturleben mit der höchsten Auszeichnung die vom Kärntner Bildungswerk vergeben wird dem "Gold mit Granat" bedacht.Die Ehrungen wurden vom Bezirksobmann des Kärntner Bildungswerkes Herrn Andreas Goritschnig, sowie vom Obmann des Kulturvereines Josef Rainer durchgeführt.