Das Team der Frauenbewegung Feldkirchen will dort helfen, wo Hilfe gerade besonders notwendig ist.

FELDKIRCHEN. Das soziale Netz in Österreich ist gut ausgebaut, aber leider ist es auch in einem Land wie Österreich immer noch so, dass oft rasche Hilfen notwendig sind, die der Staat ohne Anträge nicht geben kann. Umso besser, wenn dann lokal geholfen werden kann.

Schnell und unbürokratisch helfen

"Es ist bestimmt notwendig, alles zu überprüfen, aber es gibt eben auch Menschen, die schnell Hilfe brauchen", weiß die Obfrau der Frauenbewegung Gemeinderätin Brigitte Bock. "Es gibt notwendige Anschaffungen, welche die aktuellen Möglichkeiten übersteigen. Es gibt Menschen, die durch Naturkatastrophen zu nicht planbaren Ausgaben gezwungen werden. Es gibt Menschen, die durch Arbeitslosigkeit ihrem gewohnten Alltag nicht mehr nachgehen können. Es gibt Menschen, die krank werden und plötzlich ist alles anders. Es gibt Menschen, die rasche, unbürokratische Hilfe brauchen. Man kann bestimmt nicht die ganze Welt retten, aber man kann Einzelschicksale erleichtern", meint Bock.

Den Alltag erleichtern

"So denken mein Team der Frauenbewegung und ich. Und durch unser Beispiel können wir andere motivieren, uns nicht mehr verwendete oder gebrauchte Gegenstände zu überbringen, damit wir Flohmärkte und Basare veranstalten können. Oft sagen uns Überbringer der Sachspenden, dass sie froh sind dadurch einen karitativen Beitrag leisten zu können. Also bringt Spenden auch das Gefühl, etwas für die Gesellschaft getan zu haben. Auch mir und meinen Mitarbeitern ist es ein Bedürfnis jenen etwas abgeben zu können, denen es nicht so geht wie uns. Warum wir helfen? Die einzige Antwort darauf lautet: Warum nicht? Nur so können wir das Leben eines weniger Glücklichen ein wenig aufhellen und das Leid lindern.“