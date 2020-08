Mehr als 30 Bäche und Nebenbäche entwässern in der Gemeinde Steindorf in den Ossiacher See. Hohes Gefahrenpotenzial in Unwetter-Zeiten.

GEMEINDE STEINDORF (fri). Noch immer sind im Gemeindegebiet von Steindorf Aufräumungsarbeiten nach den Unwettern der vergangenen Wochen im Gange. Wie Bürgermeister Georg Kavalar erklärt, könne die genaue Schadensumme noch nicht beziffert werden. Sein Dank gilt aber den vielen Helfern, die schnell zur Stelle waren.

Viele freiwillige Helfer

"Unmittelbar nach dem Ereignis waren die Helfer vor Ort. Ob es nun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Anrainer oder Vereinsmitglieder – wie Spieler des ESC Steindorf oder der U20 Mannschaft des VSV – waren. Jeder hat die Notwendigkeit gesehen und geholfen", sagt der Bürgermeister.

Viel Wasser fließt

Neben dem Ortszentrum von Steindorf waren auch die Ossiacher See Halle oder das Steinhaus betroffen. "In die Gebäude drang nach dem Starkregen Wasser ein und wir mussten schnell reagieren, um größere Schäden zu verhindern." In der Gemeinde Steindorf ist Wasser grundsätzlich keine Mangelware. "Wasser ist natürlich eines unserer größten Potenziale. Wie man sieht birgt es aber auch Gefahren in sich", so Kavalar. "16 Bäche und 15 Nebenbäche entwässern im Gemeindegebiet in den Ossiacher See. Für den Rabenbach ist ein Hochwasserschutz-Projekt in Ausarbeitung, allerdings ist es bei dieser Anzahl an Bächen beinahe unmöglich überall gleichzeitig tätig zu werden."

Florianis im Einsatz

Besonders intensiv waren die Unwetter-Tage für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Drei an der Zahl im Gemeindegebiet von Steindorf: FF Bodensdorf-Tschöran, FF Steindorf und FF Tiffen. Für die Kommandanten und ihre Mannschaften stellten die Ereignisse alles, was sie bisher gesehen hatten, in den Schatten. "Ein Großereignis dieser Art gab es in Tiffen zuletzt vor 45 Jahren", sagt der Kommandant der FF Tiffen Horst Kofler. Zwar sei man grundsätzlich, ebenso wie viele Hausbesitzer, gut vorbereitet, gegen so gewaltige Regenmengen sei man aber machtlos. Johannes Gasser, Kommandant der FF Steindorf, erklärt: "Die Bachläufe werden regelmäßig kontrolliert. Derartig heftige Niederschläge führen aber dazu, dass viel Geschiebe mitgeführt wird. Verklausungen und Überschwemmungen sind die Folge." Mit dem neuen modularen Einsatzfahrzeug sei man gut gerüstet. "Es kann als Unwetterfahrzeug eingesetzt werden."

Für die Errichtung eines Kat-Lagers plädiert der Kommandant der FF Bodensdorf-Tschöran Andreas Augustin: "Rund 100 Feuerwehrmänner standen bei besagten Einsätzen im Dienst. Ein allgemein zugängliches Kat-Lager wäre sicher sinnvoll."