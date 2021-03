Renate Dielacher und Heidi Tschernitz geben Tipps, wie man sein Immunsystem stärken kann.

FELDKIRCHEN. Eine gute Immunität ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sehr wichtig. Wie man sie mit einfachen Mitteln stärken kann, das wissen Seminarbäuerin Heidi Tschernitz und Kneipp-Obfrau Renate Dielacher.

Schnelle Spaziergänge

Bewegung ist ein Schritt zur Immunität. "Sehr wichtig sind die schnellen ausgedehnten Spaziergänge. Eine Stunde durchgehen mit einem angemessenen Schritt in der freien Natur, dann habe ich ganz viel für meine Gesundheit getan. Gut durchatmen ist sehr wichtig, da wird die Lunge entlüftet. Während des Gehens nicht essen und trinken und wenn, dann nur Wasser oder Kräutertee", so Dielacher.

Die Kneipp-Obfrau rät am Ende des Spazierganges zu Dehnungsübungen für die Muskeln. Dann besteht nicht die Gefahr für einen Muskeleinriss oder Zerrungen, da die Muskeln richtig aufgewärmt sind durch das permanente Gehen.

Dasselbe gilt auch für das Nordic Walking. Eine gute Adresse ist dafür der Kneipp-Verein Feldkirchen. "Beim Kneippverein starten wir nach Ostern die Saison im Freien. Da werden wir Halbtagswanderungen und Bewegungsstunden organisieren. Sie werden in Radweg, St. Ulrich und Feldkirchen stattfinden. Da spreche ich allerdings nur von den Frauen. Im Juni und Juli und August haben wir an fünf Orten fünf Stunden Bewegung im Park geplant", erklärt Renate Dielacher.

Ausgewogene Ernährung

In Bezug auf die Ernährung meint die Seminarbäuerin Heidi Tschernitz: "Die Ernährung soll regelmäßig sein. Und vor allem in der Küche wenig bearbeitete Lebensmittel verwenden. Ein Fertigprodukt ist hoch bearbeitet. Selbst kochen ist einfach das Beste. Ich soll darauf schauen, was derzeit saisonal verfügbar ist. Ein frischer Brokkoli hat in der Küche derzeit nichts verloren. Außer ich habe ihn eingefroren. Essiggemüse (eingelegtes) ist wichtig für die Winterversorgung. Das kann man als Gemüseration im Tagesbedarf berechnen", meint Tschernitz.

Die Stars der Küche

Kartoffel und Kohl sowie Kraut gehören zu den Stars in der Küche. "Ich liebe Kartoffeln, da sie variantenreich verwendet werden können. Auch das ganze Wurzelgemüse wie die Karotten, Sellerie, gelbe Karotten, Pastinaken sowie Petersilwurzen gehören zu den gesunden Gemüsesorten. Nicht vergessen darf man das Obst. Fünf Obstportionen am Tag wären optimal. Wann man es isst, ist eigentlich egal", erklärt die Seminarbäuerin.

Gesunde Ernährung beginnt laut Tschernitz schon beim Einkauf. "Wer wirklich Wert auf seine Gesundheit legt, der sucht sich seine Märkte. Zu empfehlen sind die diversen Direktvermarkter, die verkaufen vorwiegend saisonale Produkte. Der Preis der Ware ist nicht immer entscheidend, denn Gesundheit hat ihren Preis", schließt Seminarbäuerin Heidi Tschernitz.