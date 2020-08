Kirchen in Grades, Friedlach, Tiffen und Hohenfeistritz in neuer Broschüre vorgestellt. Kostenlose Publikation „Wehrkirchen in Kärnten, Slowenien und Friaul“ sind ab sofort erhältlich

KÄRNTEN. Die Wallfahrtskirche St. Wolfgang ob Grades, die über eine nahezu intakte, bis zu neun Meter hohen Wehranlage verfügt und zu den sehenswertesten spätgotischen Kirchen Österreichs zählt, die Pfarrkirche in Friedlach mit einer bis zu sieben Meter hohen Befestigungsmauer, die Kirche von Tiffen, schon im 11. Jahrhundert als Eigenkirche der Eppensteiner erwähnt und im 15. Jahrhundert zur Wehrkirchenanlage umgebaut, und die von einer vieleckigen,

hohen Wehrmauer umgebene Kirche von Hohenfeistritz sind vier von insgesamt 33 Wehrkirchen, die in der mittlerweile 17. Ausgabe im Rahmen der Broschürenreihe der Pressestelle der Diözese Gurk zum Christentum im Alpen-Adria-Raum vorgestellt werden.

Schutz- und Rückzugsort

Wehrkirchen dienten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts der bäuerlichen Bevölkerung als Schutz- und Rückzugsort, als sich die Bewohner Kärntens, Sloweniens und Friauls mit Einfällen osmanischer Truppen aus dem Osten konfrontiert sahen.

Die neue Broschüre (redaktionelle Gesamtverantwortung: Matthias Kapeller, Leiter der Pressestelle der Diözese Gurk) gibt einen Überblick über diese imposanten Bauensembles, die durch ihre exponierte Lage auf Hügeln und durch ihr Äußeres mit Wehrmauern und Wassergraben besonders sichtbar sind und ein anschauliches Beispiel sowohl für bäuerliche Selbsthilfe als auch für Gottvertrauen in schwierigen Zeiten darstellen. Entscheidende Kriterien für die Aufnahme in die Broschüre waren neben der noch vorhandenen Erkennbarkeit des Wehrcharakters der Kirchen auch deren historische bzw. architektonische Bedeutung.

--------------

Zur Info

Die Broschüre „Wehrkirchen in Kärnten, Slowenien und Friaul“ (Auflage: 9.000 Stück), erstellt mit Unterstützung der Kärntner Raiffeisenbanken und der Wiener Städtischen Versicherung Kärnten/Osttirol, ist ab sofort kostenlos in den Pfarren, im Behelfsdienst der Diözese Gurk (behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at, Tel. 0463 / 5877-2135 – bei gewünschtem Postversand zzgl. Versandkosten), unter www.kath-kirche-kaernten.at sowie bei den Kärntner Raiffeisenbanken und der Wiener Städtischen Versicherung Kärnten/Osttirol erhältlich.