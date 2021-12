Vor knapp 22 Jahren hat Sven Seirer Feldkirchen aus beruflichen Gründen in Richtung Schweiz verlassen.

FELDKIRCHEN, ZÜRICH. Der gebürtige Feldkirchner Sven Seirer gehört dem Verein „Weltkärntner“ an, der Auslandskärntner untereinander vernetzt. Mittlerweile sind dort über 400 Mitglieder miteinander vernetzt.

Woche: Kommen Sie zu Weihnachten nach Kärnten?

Sven Seirer: Dieses Jahr werde ich mit meiner Familie – nach sieben Jahren – Weihnachten wieder in Kärnten verbringen. Wir freuen uns auf ein paar ruhige Tage bei Opa und Oma und lassen uns gerne verwöhnen. Wie es aussieht werden wir vielleicht sogar weiße Weihnachten erleben können und besonders meine zwölfjährigen Zwillinge freuen sich sehr darauf. Neben der Familie möchten wir auch noch ehemalige Weggefährten und Freunde besuchen. Mal sehen, die Zeit in Kärnten ist immer zu kurz, aber in zehn Tagen sollten wir das schaffen.



Wie war das Jahr mit Blick auf die Situation am Arbeitsort?

Das Jahr 2021 war ein besonders schwieriges, Corona hatte uns auch dieses Jahr wieder richtig fest im Griff. Mein Eindruck ist, dass die Maßnahmen in der Schweiz teilweise nicht ganz so streng waren und sind wie in Österreich. So waren beispielsweise die Schulen in der Schweiz das ganze Jahr hindurch offen (für mich als alleinerziehender Vater enorm wichtig ...), keine Spur von einer FFP2-Maskenpflicht (,normale‘ Masken reichen) und auch die Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz ist (noch) kein Thema. Stark zugenommen hat natürlich das Homeoffice und zum Glück habe ich (fast) ideale Bedingungen um von zu Hause aus zu arbeiten. Da geht es vielen deutlich schlechter. Persönlich fand ich vor allem die Führungsarbeit in meinem Bereich schwierig, es fehlten einfach die informellen Treffen zwischendurch, sei es beim Kaffee oder einfach der Tratsch auf dem Gang. Es ist nach wie vor eine Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, und wie es aussieht wird sich so schnell daran auch nichts ändern.

Was vermissen Sie am meisten aus Ihrer Heimat?

Vor knapp 22 Jahren habe ich Kärnten aus beruflichen Gründen in Richtung Schweiz verlassen und in der Regel schaffen wir es einmal pro Jahr die Heimat zu besuchen. Oft werde ich gefragt, ob nicht bereits die Schweiz meine Heimat sei, aber das ist nicht so – und das meine ich keinesfalls despektierlich. Die Schweiz ist mein Zuhause und ich bin froh, dass ich in so einem tollen und sicheren Land leben und arbeiten darf. Meine Kinder sind dort geboren und gehen auch dort zur Schule ... aber Heimat ist etwas anderes. Das hängt mit den Wurzeln zusammen, wo jemand herkommt, wo die Familie und die Freunde sind, das ist der Ort, an dem ich mich nicht erklären muss und wo ich auch "emotional mal die Hosen runterlassen" kann, ohne schief angeschaut zu werden. Es sind die Menschen, es ist die Sprache, es ist die Art zu leben und es ist die Spontanität, die ich vermisse. Ein aufschlussreiches Detail am Rande: Auf den Speicherplätzen 1 und 2 meiner TV Fernbedienung befinden sich auch nach fast 22 Jahren immer noch ORF 1 und ORF 2 ...

Wie sieht man Österreich aus Schweizer Perspektive?

Die Schweiz hat einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, wenn es um Deutschland, den "großen Kanton", geht und dieser zeigt sich in der Regel reflexartig. Die preußische Gründlichkeit und Direktheit sehen und hören die Schweizer nicht besonders gerne. Österreich wird dagegen als eine Art Verbündeter wahrgenommen. Man spricht die gleiche Sprache (oder fast ...), der Kultur-(Alpen-)raum verbindet ebenfalls und Vorarlberg wäre fast einmal der Eidgenossenschaft beigetreten. Fußballösterreich wird stark belächelt, doch wenn es um das Skifahren geht, ist der Respekt gegenüber Österreich sehr groß, und alle lieben die sportlichen Rivalitäten und die legendären Kommentare eines anderen Kärntners – Armin Assinger. Österreich wird aber auch sehr stark als Feriendestination wahrgenommen und dabei werden vor allem die sprichwörtliche Gastfreundschaft, das gute Essen und die Gemütlichkeit immer wieder hervorgehoben und betont. Alles in allem ist das Bild Österreichs in der Schweiz sehr positiv besetzt.

Zur Person

Name: Sven Seirer

Herkunftsbezirk in Kärnten: Feldkirchen

Beruf: Immobilienchef der Züricher Verkehrsbetriebe

Alter: 57 Jahre

Nähere Informationen zum Verein "Weltkärntner": www.weltkaerntner.at