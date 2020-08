17-Jährige wird in Feldkirchen von Auto erfasst und verletzt. Die Suche nach der Unfall-Lenkerin läuft.

FELDKIRCHEN. Am 30. Juli 2020 um 12:30 Uhr befand sich eine 17-jährige Jugendliche am Gehsteig vor der Stadtapotheke in Feldkirchen, in der 10.-Oktober Straße Nr. 19. Dort wurde sie von einer bis dato unbekannten Fahrzeuglenkerin, die ihren schwarzen PKW rückwärts ausparkte, im Bereich der rechten Hüfte erfasst. Die Fahrzeuglenkerin fuhr anschließend, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle weg.

Hinweise erbeten

Die Jugendliche erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Unfalllenkerin bzw. das beteiligte Fahrzeug konnte bis dato noch nicht ermittelt werden.

Zweckdienstliche Hinweise hinsichtlich möglicher Beobachtungen mögen an die zuständige Polizeidienststelle Feldkirchen gerichtet werden.

PI Feldkirchen: Tel. 059133–2200