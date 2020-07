Mit der Liste „Wir in St. Urban“ möchten SPÖ und ÖVP die politische Landschaft in der Gemeinde verändern.

ST. URBAN. Dass zwei politische Fraktionen schon vor einer Wahl so klar ein einheitliches Ziel verfolgen, ist eher ungewöhnlich. Mit der gemeinsamen Liste „Wir in St. Urban“ möchten SPÖ und ÖVP die politische Landschaft in der Gemeinde verändern.

Gemeinsam für ein Ziel

Unter der Führung von SPÖ Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat Gerald Kogler und ÖVP Gemeindevorstand Helmut Sonvilla wird der Weg zur nächstjährigen Wahl gemeinsam bestritten. Bei den Ansätzen sind sich die beiden Fraktionsführer einig. Dazu meint Gerald Kogler: „Die Gemeinde steht im Bereich Infrastruktur, Tourismus und Zuzug aufgrund der Lage und der natürlichen Schönheit auf einem einigermaßen soliden Fundament, auf dem man aufbauen kann. Es gibt allerdings auch viele ungenützte Potenziale in diese Richtung, die wir ausschöpfen wollen.“

"Wir"-Gedanke

Dabei geht es im Wesentlichen um ein gemeinsames Tun von Politik, Bürgern, Unternehmen, Vereinen und Gemeinde. „Deshalb haben wir gemeinsam die Liste „WIR – gemeinsam für St. Urban“ gegründet, die sich aus jungen, neuen und erfahrenen Frauen und Männern aus St. Urban zusammensetzt, die viel Engagement investieren um die Gemeinde langfristig nach vorne zu bringen“, sagt Helmut Sonvilla, der das gemeinsame Ziel einer lebendigen Gemeinde mit viel Kreativität und Mut zur Veränderung definiert.

Hervorgehoben wird von beiden politischen Parteien das gemeinsame Eintreten für die Gemeinde, statt dem parteipolitisch motivierten Gegeneinander. Diese neue Kultur der Gemeindepolitik durch den Schulterschluss sollte auch eine Veränderung in der Gemeinde bringen, erhoffen sich Kogler und Sonvilla.