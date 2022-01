Bürgermeister Werner Egger informiert über wichtige Projekte und Vorhaben in der Gemeinde Steuerberg.

GEMEINDE STEUERBERG. Was ist in Steuerberg 2021 umgesetzt worden, was steht für das Jahr 2022 auf der Agenda? Bürgermeister Werner Egger berichtet.

Viel weitergebracht

"Laufende und teils umgesetzte Projekte für die Gemeinde, die im Gemeinderat vollste Zustimmung gefunden haben, waren unter anderem die Erweiterung der Wasserversorgung, in Felfern wurde der Kanal gesichert und die "Leitner-Quellen" wurden saniert. Die LED-Straßenbeleuchtung wurde angeschafft und wird zeitnah montiert werden und die Solarlampe bei der Bushaltestelle wurde zum Schulbeginn erneuert", berichtet Bürgermeister Egger und fährt fort, "auch die Urnenmauer bzw. die Urnensäulen konnten bereits fertig gestellt werden. Saniert wurden auch die Zufahrt und der Eingangsbereich zum Kulturhaus. Der Spielplatz in Wachsenberg erstrahlt in neuem Glanz. In Köttern konnte die Straßensanierung abgeschlossen werden und es konnte eine neue Tourismus-Webcam installiert werden".

Jahresprojekte 2022

"Uns sind neben der allgemeinen Weiterentwicklung auch immer wieder neue Ideen für Steuerberg sehr wichtig. So stehen wir derzeit in regem Kontakt mit Bauern und Direktvermarktern, um die Initiative „Bauernmarkt“ umsetzen zu können", erläutert Bürgermeister Egger und unterstreicht, "vieles ist also bereits geschehen – dennoch haben wir weitere neue konkrete Vorhaben für Steuerberg: So wird der Neubau des Steges im Gemeindebad (auch ein Projekt aus der Vorperiode) bis Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Mit der Förderung des Landes plant die Gemeinde Steuerberg die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die Notstromversorgung des Gemeindeamtes ist auf unserer Liste auch ganz oben". "ÖK und Flächenwidmungsplan werden von uns überarbeitet – dies ist durch das neue Raumordnungsgesetz erforderlich", schließt Bürgermeister Egger.