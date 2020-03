GLANEGG (stp). In der Gemeinde Glanegg wurde vor zwei Jahren mit einer Straßenbauoffensive begonnen. Insgesamt sind Investitionen von rund drei Millionen Euro geplant. Der Großteil der Arbeiten an etwa 60 Teilstücken im gesamten Gemeindegebiet wurde bereits in den letzten zwei Jahren abgeschlossen.

Restliche Sanierungen



"Etwa zehn Prozent des Gesamtaufwandes sind noch offen. Das nehmen wir heuer in Angriff", so Bürgermeister Guntram Samitz. Zwischen 300.000 und 500.000 Euro werden heuer für Sanierungen an Teilbereichen aufgebracht. So werden etwa die restlichen Sanierungsarbeiten in der Ortschaft Friedlach fertiggestellt. "Etwa zehn Straßenzüge und Wege sind noch offen", so Samitz. Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden heuer auch Glasfaserkabel verlegt, um das gesamte Gemeindegebiet mit Breitband auszustatten.

Weiters investiert die Gemeinde Glanegg heuer 180.000 Euro in den Ankauf eines neuen Kleinlöschfahrzeuges für die örtliche Freiwillige Feuerwehr Glanegg Maria Feicht. "Natürlich investieren wir auch laufend in infrastrukturelle Maßnahmen wie Wasserversorgung oder Kanal", ergänzt Samitz. Im kulturellen Bereich wird auch heuer die Burg Glanegg das Zentrum für Veranstaltungen in der Gemeinde sein.