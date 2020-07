Die Volkspartei Albeck schickt Wilfried Mödritscher als Kandidaten in die Gemeinderatswahl 2021.

GEMEINDE ALBECK. Bei einem Informationsnachmittag der Volkspartei Albeck – er fand am 25. Juli am Urhof Steiner in Holzern statt – wurde Vizebürgermeister Wilfried Mödritscher einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2021 nominiert.

In der Gemeinde aktiv

Bürgermeisterin Annegret Zarre: "Es freute mich, dass wir mit Wilfried Mödritscher eine sympathische, erfahrene und würdige Persönlichkeit als Bürgermeisterkandidat haben." Der Außenstellenleiter der Landwirtschaftskammer in Feldkirchen ist 49 Jahre alt, verheiratet mit Claudia, und Vater der zehnjährigen Tochter Lavinia. Im Nebenerwerb führt er gemeinsam mit seiner Familie den Bergbauernbetrieb vlg. Winterschnig in seiner Heimatgemeinde. Er ist seit vielen Jahren gesellschaftlich aktiv, Vereins- und Genossenschaftsfunktionär sowie Geschäftsführer des Jagdvereins Sirnitz. Seit dem Jahr 2008 engagiertes Mitglied im Gemeinderat und seit 2018 Vizebürgermeister der Gemeinde Albeck.

Ressourcen nutzen, Infrastruktur stärken

Im Rahmen seines öffentlichen Engagements setzt sich Mödritscher vor allem für Regionalität, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung im ländlichen Raum ein. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, durch geeignete Lenkungsmaßnahmen die Basis für ein gewinnbringendes Miteinander von Tourismus und der einheimischen Bevölkerung zu schaffen. Der Schutz der Natur und des alpinen Lebensraumes der Gemeinde, sowie die Nutzung dieser Ressourcen durch sanften Tourismus ist ein weiteres Anliegen des „Naturmenschen“ Mödritscher.

Wilfried Mödritscher hat klare Vorstellungen vom Bürgermeisteramt. „Ich werde das Hauptaugenmerk auf die Schaffung und die Erhaltung einer leistbaren Infrastruktur legen. Aber auch familienpolitische Errungenschaften, wie die schulische Nachmittagsbetreuung oder eine Nachmittagsbetreuung für Kindergartenkinder müssen erhalten bleiben“, sagt er. „Durch die Einführung von Unterstützungsmaßnahmen wie zum Beispiel Liefer- und Bringdienste, dem Ausbau altersgerechter und barrierefreier Wohnungen soll aber auch für unser älteren Mitbürger ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden.“ Mit diesen Vorhaben und der Schaffung von Arbeitsplätzen im aufstrebenden Tourismus will Mödritscher der derzeitigen Abwanderungstendenz entgegen wirken. „Hier liegt enormes Potential in unserer Gemeinde aber auch in der ganzen Region.“

Weichen für die Wahl gestellt

Mödritschers Ziel ist es, „gemeinsam mit einem tollen Team unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, und den in den letzten sechs Jahren so erfolgreiche eingeschlagenen Weg für Albeck fortzusetzen“. Mödritscher: „Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe, und ich werde mich mit meiner ganzen Leidenschaft - wie schon bisher - stets um die Anliegen unserer Gemeindebürger kümmern.“

Bürgermeisterin Annegret Zarre abschließend: „Die Volkspartei ist die erste Partei in Albeck, die die Weichen für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr gestellt hat. Mein Entschluss nicht mehr als Bürgermeisterin zu kandidieren ist kein Abschied. Als stolze Bürgerin von Albeck werde ich weiterhin, getreu meinem Grundsatz „Mit Stil und Herz die Menschen im Mittelpunkt“ mein Wissen und meine Erfahrungen für die Gemeinde und die Bürger einbringen. Es freut mich ganz besonders, dass Wilfried Mödritscher gerne bereit ist, unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und somit Albeck in eine gedeihliche Zukunft zu führen."