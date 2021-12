Da ich öfters meine Tochter vom BRG Feldkirchen abhole und mich da etwas massiv stört, muss ich es heute loswerden. Deswegen habe ich auch kein Bild, ich möchte das sich jeder selbst ein Bild dazu macht. Berufsbedingt bin ich ein Mensch, der gerne lieber zu früh als zu spät erscheint. Muss es wirklich sein, dass es Elternteile gibt, welche den Motor ihrer Autos zwischen 20 und 30 Minuten ( vielleicht sogar länger) am Stand laufen lassen. Sommer, Herbst, Winter und Frühjahr 5 Tage die Woche. Ich appeliere an die Vernunft der erwachsenen Menschen. Den Kindern lernen, wie man mit der Umwelt umgeht und selbst die Luft verpesten und den teuren Benzin oder Diesel am Stand verbrauchen. Nur 20 Minuten am Tag sind in der Woche 100 Minuten, im Monat 400 Minuten und in einem Schuljahr 3800 MInuten!! (bei 190 Schultagen). Liebe Mütter und Väter ist das notwendig? Nur damit ihr es im Auto warm oder im Sommer es kühl habt??. Denkt einmal darüber nach, wenn ihr auf eure Kinder wartet. Laut deutschem TÜV verbraucht man zwischen 0,8 bis 1,5 lt Benzin oder Diesel pro Stunde. Kleine Rechenaufgabe: Bei 3800 Minuten in einem Schuljahr und einem Schnitt von 1,15 lt sind das ca. 4370 Liter Sprit. Also spart eurer Geld und die Nerven der Umwelt. Danke