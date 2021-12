Am letzten Tag im alten Jahr bei traumhaften Wetter gingen wir ein Stück auf der Brunnachhöhe entlang. Wir genossen die Aussicht auf die Berge rundherum.

Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt gesund!

Danke für die vielen "Gefällt mir" Drücker und die netten Kommentare.

Neujahrsspruch:

Man sagt, heute sei Neujahr. Punkt 24 Uhr sei die Grenze zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Aber so einfach ist das nicht. Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der Uhr. Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns. Ob wir es neu machen, ob wir neu anfangen zu denken, ob wir neu anfangen zu sprechen, ob wir neu anfangen zu leben.

von Johann Wilhelm Wilms

PROSIT 2022