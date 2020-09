Stefan Pusterhofer ist neuer Trainer beim SV Feldkirchen, sah im ersten Spiel auf der Trainerbank ein 1:1 gegen Köttmannsdorf. In den nächsten vier Runden trifft der SVF auf Top-5-Kandidaten.



FELDKIRCHEN (stp). Nach dem Aus für Auron Miloti auf der Feldkirchner Trainerbank hat der Kärntner Liga Verein einen Nachfolger gefunden: Stefan Pusterhofer stand schon beim 1:1 am Sonntag gegen Köttmannsdorf an der Seitenlinie, sah einen beherzten Auftritt seiner jungen Mannschaft.

"Wir haben noch nicht die taktische Qualität um offensiv nach vorne zu spielen. Umso wichtiger ist es, dass wir hinten kompakt stehen", so "Puste", der die letzten eineinhalb Jahre bei Atus Nötsch in der 1. Klasse B trainerte, dort nach sechs Spielen mit 16 Punkten Tabellenführer ist, beim 4:0-Auswärtssieg gegen Malta am Sonntag sogar noch von der Seite coachte. "Das habe ich ihnen versprochen. In Nötsch habe ich auch mit vielen jungen Spielern begonnen etwas aufzubauen. Dass in Feldkirchen auch gut mit dem Nachwuchs gearbeitet wird hat mich überzeugt", sagt der Polizist, der in Feldkirchen stationiert ist.

Gegner werden nicht leichter



Am Samstag leitete Pusterhofer das Abschlusstraining vor dem Köttmannsdorf-Spiel, lernte die Mannschaft kennen. "Einige Spieler wie Groinig, Hinteregger oder Hudelist kenne ich natürlich noch als Gegenspieler von meiner Zeit bei St. Jakob. Die Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen. Die halten zusammen, das merkt man", betont der Neo-Trainer.

Die nächsten Runden werden für die Feldkirchner nicht leicht. Mit dem KAC (Freitag, 19 Uhr), St. Jakob, Ferlach und Treibach trifft man in den nächsten vier Runden auf vier der spielstärksten Teams der gesamten Liga. "Vielleicht liegt uns das aber besser, wenn wir nicht das Spiel machen müssen. Um selbst das Spiel zu machen fehlt uns taktisch noch einiges", sagt Pusterhofer.