Der SV Feldkirchen befindet sich im Umbruch. Gleich vier Stammspieler haben den Verein verlassen.

FELDKIRCHEN (kope). Der SV M&R-Bau Feldkirchen beendet in der "Corona-Tabelle" in der Kärntner Liga die vergangene Saison auf der zwölften Stelle. Auch heuer rechnet man mit einer schwierigen Situation. Gleich vier Stammspieler wie Sebastian Hertelt, Mario Antunovic (beide Velden), Gregor Gwenger (Sirnitz) und Sandro Struckl (St. Veit) haben den Verein verlassen.

Der Rückkehrer

"Ich glaube, das ist für uns kein Problem. Mit Andreas Tiffner kommt ein erfahrener Spieler zurück. Wir haben eine gute Mischung von älteren Spielern und jungen Talenten", erklärt Trainer Auron Miloti, der allerdings noch bis Mitte August in Albanien einen Trainerkurs absolviert. Das Training und Coaching übernehmen bis zu seiner Rückkehr Co-Trainer Peter Dietrichsteiner und Tormanntrainer Christian Dietrichsteiner.

Wo die Mannschaft leistungsmäßig steht, werden die Trainer erst am kommenden Freitag um 18.30 Uhr in Wölfnitz beim KFV-Cup sehen. Denn es hat lediglich zwei Trainingsspiele gegeben. Gegen dem VSV haben die Feldkirchner mit 0:4 verloren und gegen den SV Steuerberg mit 4:1 gewonnen. Auf die Frage, warum es nur zwei Trainingsspiele gegeben hat, meint Co-Trainer Dietrichsteiner: "Das müsst ihr den Trainer fragen." Miloti meint dazu aus Albanien: "Wir hatten drei Vorbereitungsspiele geplant, leider wurde ein Spiel abgesagt. Zwei wurden ausgetragen."

Geht es nach Obfrau Ingrid Maier, so wird der wieder genesene Josef Hudelist mit den erfahrenen Torleuten Dario Pick und Joachim Thamer die Hintermannschaft organisieren und vorne werden Martin Hinteregger und Andreas Tiffner für die nötigen Tore sorgen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz liegen werden", so Maier.

Keine U17-Mannschaft

Neu ist bei Feldkirchen, dass es weder eine 1B-Mannschaft noch eine U17 gibt. "Wir haben leider zu wenig Spieler für die genannten Mannschaften. Die etwas Älteren kicken lieber in unterklassigen Teams. Das sieht man daran, dass wir rund 30 Spieler an Mannschaften im Bezirk verliehen haben", erklärt Kassier Gerhard Schreilechner. Dennoch ist man in Feldkirchen sehr stolz auf den Nachwuchs. "Unser Nachwuchsleiter Andreas Scharner verfügt von der U7 bis hin zur U15 über zehn Mannschaften", so Schreilechner.

Gute Infrastruktur

Die lange Spielpause hat dem Rasen in der Nimo-Arena gut getan. "Wir haben ein Superstadion, der Rasen ist gepflegt, die Grillstation wartet auf die Gäste und die Kantine wurde zum Schmuckstück gemacht", freut sich der Kassier Gerhard Schreilechner.

Zur Sache

Beim SV Feldkirchen hat sich in der Übertrittszeit einiges getan. Den Verein verlassen haben Sebastian Hertelt (Velden), Gregor Gwenger (Sirnitz), Sandro Struckl (St. Veit) und Marion Antunovic.

Die Zugänge: Andreas Tiffner (reaktiviert), Stefan Hasenbichler (Treibach), Rigon und Valdrin Gashi (KAC), Sandi Pjanic (SAK) und Philip Gastinger (Oberglan). Bereits im Frühjahr ist Jakob Stippernitz zur Mannschaft gestoßen.