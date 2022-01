Die Weltelite auf der Simonhöhe

Erstmals finden auf derSimonhöhe Snowboard-Weltcup-Rennen statt. Am 14. und 15. Jänner werden auf der Hocheck-Piste insgesamt drei Bewerbe gefahren. Mit

dabei die beiden „Locals“ Alex Payer und Sabine Schöffmann.

Große Boarderfamilie

Ein großer Traum geht für die eingeschworene Kärntner Snowboarder-Gemeinschaft in Erfüllung: Nach den so erfolgreich veranstalteten Europacuprennen in den letzten Jahren, kommt es nun zur Weltcuppremiere auf dem Mittelkärntner Skiberg Simonhöhe. Der Jubel war groß als die Entscheidung für die Vergabe der Weltcuprennen an die Simonhöhe im Sommer 2021 bekanntgegeben wurden. Seitdem ist das Organisationskomitee mit Werner Schöffmann und Helmut Payer mit voller Kraft im Einsatz, damit den Athleten und dem Betreuerstab am Rennwochenende perfekte Verhältnisse geboten werden können. Neben dem OK sind auch der SV St Urban, die regionale Politik sowie die Landespolitik und eigentlich auch der gesamte Kärntner Snowboardsport in die Vorbereitungen eingebunden. „Die gesamte Boarderfamilie hilft mit“, freut sich das St. Urbaner Snowboardass Alex Payer. Für die Weltcupstarter Sabine Schöffmann (Drasendorf ), Fabian Obmann (Meiselding) und natürlich Alex Payer ist das Event ein echtes Heimrennen. „Wir alle haben auf der Simonhöhe Snowboarden gelernt und trainieren ja auch regelmäßig hier“, berichtet Payer.

Simonhöhe medial präsent

Ausgetragen werden am 15. und16. Jänner jeweils ein Parallel-Riesentorlauf der Damen und Herren sowie ein Team-Bewerb. Gerechnet wird mit der Teilnahme von rund 100 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen, die Rennen werden live vom ORF, internationalen TV-Stationen sowie per Live-Streaming von verschiedenen Media-Portalen übertragen. Nachdem die Rennen auf der Simonhöhe die letzten vor den Olympischen Spielen in Peking sind, wird das Teilnehmerfeld entsprechend hochkarätig sein. „Die Kärntner Sportfamilie wird alles dafür tun, dass es für alle Aktiven, wie auch für alle Fans (abhängig von den Corona-Vorgaben) unvergessene Tage werden“, unterstreicht Sabine Schöffmann.

Mission Olympia Peking

Für die „Local-Heros“ Alex Payer,Sabine Schöffmann und Fabian Obmann geht es auch noch darum sich endgültig für das ÖSV-Olympiaauswahlteam zu qualifizieren. Bei den Herren und Damen dürfen ja jeweils vier Aktive mit nach Peking zu Olympia (Beginn: 4. Februar). Tatsächlich stellt Kärnten mit Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing, Alex Payer, Fabian Obmann und Aron Juritz einen erheblichen Teil des ÖSV-Weltcup-Teams. Für Alex und Sabine geht auf alle, Fälle ein Traum in Erfüllung: „Wenn uns jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass wir ein Weltcup-Rennen auf unserem Hausberg fahren werden, hätte ich ihn für verrückt erklärt, jetzt ist es soweit. Wir sind einfach nur happy“.