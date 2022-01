Er ist aktuell unbestritten der beste Fußballspieler Kärntens: Der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehende Sirnitzer Martin Hinteregger sorgt wöchentlich in der Deutschen Bundesliga für Furore, nicht selten auch abseits des Platzes. Auch gestern stand er wieder einmal im Mittelpunkt des Geschehens.

FRANKFURT/KÄRNTEN. Es war eine wilde Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Dortmund gestern abends. Nach 2:0-Führung für das Team von Hinteregger musste sich dieses am Ende noch mit 2:3 geschlagen geben. Die Emotionen gingen hoch, insbesondere entluden sich diese zwischen dem Kärntner Publikumsliebling Hinteregger und dem BVB-Star Haaland.

Nach dem 2:2-Treffer ging´s rund

Es läuft die 87. Minute im Deutsche Bank Stadion, Dortmund erzielt den 2:2-Ausgleich - nur noch wenige Minuten sind zu spielen. Der Dortmunder Stürmerstar möchte jedoch offenkundig drei Punkte mit ins Ruhrgebiet nehmen, läuft ins Tor und will den Ball holen. Doch nicht mit Hinteregger, dem diese Aktion einfach nicht schmeckte.

Rempler des Sirnitzers

Der aufgeweckte Sirnitzer rempelt den norwegischen Superstar wiederholt leicht ins Tornetz, doch dieser weiß sich zu wehren. Der Dortmunder Hazard, der die beiden beruhigen möchte, hat keine Chance. Der Norweger schimpft wie ein Rohrspatz in Richtung Hinteregger und da im Stadion keine Zuschauer erlaubt waren, konnte man auch vor den TV-Geräten die Worte gut hören.

Haaland: "You f***ing Idiot"

Zwei Mal hörte man von Haaland die Worte "You fucking Idiot" in Richtung Hinteregger - eine Übersetzung scheint nicht nötig zu sein. Damals war es übrigens für Haaland noch nicht getan, kurze Zeit später legte er sich noch mit Frankfurts Doppeltorschützen Borré an. Sportlich dürfte die Partie am Ende aber nach Haalands Geschmack ausgegangen sein: Die Dortmunder können sich doch noch mit 3:2 durchsetzen.