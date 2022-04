Bravo, Martin Hinteregger! Der Kärntner steht mit seinem Team, der Frankfurter Eintracht, im Halbfinale der Europa League. Rund 30.000 Frankfurt-Fans fanden den Weg zum Rückspiel gegen den FC Barcelona ins altehrwürdige Camp Nou und bejubelten unseren Fußballstar ganz besonders.

BARCELONA/SIRNITZ. Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Hinspiel des Viertelfinales der Frankfurter gegen den großen FC Barcelona, nur wenige gaben den Deutschen unter dem österreichischen Trainer Oliver Glasner und mit dem Verteidigungsass aus Sirnitz, Martin Hinteregger, eine reelle Chance auf den Aufstieg. Doch oft kommt es im Fußball anders als man denkt.

3:1 gegen den FC Barcelona

Schon in der vierten Minute gehen die in weiß spielenden Jungs von Eintracht per Elfmeter in Fühung - Filip Kostic netzt ein und lässt die Fans lautstark jubeln. In der 36. Minute erhöht Borre auf 2:0, die Sensation liegt in der Luft. Das 3:0 in der 67. Minute, erneut durch Kostic, riecht schon ganz stark nach Entscheidung.

Irre Nachspielzeit

In der 85. Minute landet der Ball zwar im Kasten der Hessen, der Schiedsrichter entscheidet jedoch richtigerweise auf Abseits. In der 92. Minute fällt dann das reguläre 1:3, Frankfurt verliert einen Mann und in der 101. Minute fällt auch noch das 2:3 per Elfmeter - dabei bleibt es dann aber auch. In Wahrheit hätten die Frankfurter unter Oliver Glasner aber wohl noch höher gewinnen können.

"Hinteregger, Hinteregger, hey, hey" im Camp Nou



Großen Anteil am Erfolg hat auch unser Martin Hinteregger: In der Verteidigung liefert er durchwegs eine solide Leistung, am Abseits-Gegentor ist er zu großen Teil unbeteiligt. Speziell in der Nachspielzeit, am Ende wurde bis zur 101. Minute gespielt, bewies der Kärntner Nerven. Während der Partie rückt der "Sirnitzer Bursche" immer wieder weit mit nach vorne auf, setzt oft Nadelstiche im Offensiven. Jede Aktion des Publikumslieblings wird von den mitgereisten Fans von "Hinti"-Gesängen begleitet. Wie weit es für den Ehrenbürger von Sirnitz wohl noch gehen wird?!