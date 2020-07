SGA Sirnitz empfängt zum Meisterschaftsauftakt in der Unterliga West am Samstag (17 Uhr) den SV Lienz. Neo-Coach Gerd Gwenger hat mit Sohn Gregor und Osnabrück-Talent Büchner zwei Neue Feldspieler zur Verfügung. Die Top 5 sind das erklärte Ziel.



SIRNITZ (stp). Mit der Rückkehr von Gregor Gwenger aus Feldkirchen gab es bei der SGA Sirnitz auch im Trainerstab Veränderungen. Der langjährige Co-Trainer Gerd Gwenger hat den Trainerposten übernommen, Johann Zauchner kümmert sich wieder verstärkt um den Nachwuchs.

"Nachdem mein Sohn Gregor wieder zurück ist und ich die letzten Jahre auch immer nah an der Kampfmannschaft war, hat mich die Motivation gepackt. Auch mit dem Vorstand gibt es ein gutes Einvernehmen", so Gwenger, der schon im ersten Meisterschaftsspiel am Samstag (17 Uhr) gegen Lienz auf zwei weitere Neuzugänge zurückgreifen kann.

Neuzugang vom VfL Osnabrück



Gregor Horvat kommt aus Glanegg, soll sich mit Einser-Keeper Christian Fritzer abwechseln. Neu ist auch der Deutsche Niklas Büchner, der Neo-Coach Gwenger gleich beim ersten Probetraining überzeugt hat. "Er hat beim VfL Osnabrück die ganze Nachwuchsschule durchlaufen und ist erst kürzlich nach Gnesau gezogen. Er wollte hier Fußball spielen, wir haben ihn gleich verpflichtet als wir gesehen haben wie gut er kicken kann", so Gwenger.

Große Entfernungen sind ein Problem



Wie schon im letzten Jahr müssen die Sirnitzer auch heuer in der Unterliga West antreten. Dort soll es zumindest unter die Top 5 gehen. Gwenger blickt mit einem Auge aber auch nach ganz oben: "Wir sind bestrebt, dass wir unter die Top 5 kommen, vielleicht geht sich auch mehr aus. Die größten Konkurrenten sind sicher Admira Villach, Matrei oder Nussdorf." Die langen Entfernungen nach Oberkärnten und Osttirol sind für die Sirnitzer weiterhin ein Problem: lange Autofahrten, für Fans unattraktive Gegner und daher auch weniger Zuseher. "Das bedeutet natürlich auch Einbußen. Die Unterliga Ost wäre für uns sicher besser", so Gwenger.

Eine offene Rechnung mit Lienz



Zum Auftakt empfängt man allerdings den SV Lienz am eigenen Platz in Sirnitz. "Wir haben noch eine Rechnung mit ihnen offen", blickt Gwenger auf die 1:6-Klatsche im September zurück.