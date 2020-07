Umfrage unter Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen: Parken, Tiebeltaler & Vorteilskarte waren die Themen.

FELDKIRCHEN (fri). In einer Umfrage unter allen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen

wurde versucht, ein Stimmungsbarometer zu ermitteln und darauf basierend Lösungen für notwendige Adaptionen zu finden.

Dauerthema: Parken

"Ganz konkret wurde das Thema 30 Minuten gratis parken mehrfach angesprochen", erklärt der Obmann der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen Heinz Breschan. "Dazu gibt es einen Antrag, der im Straßenausschuss aufliegt, aber leider nicht wirklich behandelt wird. Wenn Wirtschaftstreibende verstärkt das Anliegen vorbringen, könnte sich etwas tun und das leidige Thema wäre damit vom Tisch."

Tiebeltaler wird angenommen

Zufrieden sind die Teilnehmer der Umfrage mit der Feldkirchner Währung, dem Tiebeltaler. "Die letzte Tiebeltaler-Aktion, die von der Stadtgemeinde Feldkirchen im Rahmen des Sommeropenings initiiert wurde, ist extrem gut angekommen. Viele Kunden haben die eingetauschten Tiebeltaler auch gleich wieder in den Geschäften zum Einkauf genutzt."

Bei der Vorteilskarte hingegen sollte es eine Anpassung geben, zeigt das Ergebnis der Umfrage. "Diese ist in dieser Form nicht mehr ganz zeitgemäß", erläutert der Aktionsgemeinschafts-Obmann. "Wir sind dabei, mögliche Varianten – auch in digitaler Form – zu finden und werden diese demnächst den Mitgliedern präsentieren."