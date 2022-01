In einer außergewöhnlichen Zeit ist das Label Archigaia entstanden: Das sind zwölf Aura- & Raumsprays.

ST. MARTIN. Der erneute Lockdown erschwert zwar die Geburt von Archigaia, dennoch ließen sich Kristina Grandits und Yona Schmälzle nicht davon abbringen, "ihr Baby" – wie sie die neue Serie nennen – in die Welt zu tragen. Seit Jahren setzt Grandits in ihrer Arbeit mit Menschen und Orten ätherische Öle ein. Sie stellt speziell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmte Ölmischungen her, die in schwierigen Lebenslagen oder bei konkreten Themen unterstützen.

Die zwölf Sprays

Ende 2020 begann Kristina Grandits damit, ihre bisherige Arbeit mit Pflanzenölen bewusst mit den Lehren des indigenen Medizinrades zu verknüpfen. "Mit Mut und Zuspruch von begeisterten Nutzern ließ ich im Teamwork mit meiner Freundin Yona Archigaia langsam wachsen", so Grandits. Es entstand die Sprayserie mit dem Namen "Der weibliche Weg", die im Oktober des Vorjahres als Ergebnis eines fast einjährigen Prozesses finalisiert wurde.

"Die zwölf Sprays werden in liebevoller Handarbeit in Feldkirchen in Kleinmengen hergestellt", so Grandits. "Neben den naturreinen ätherischen Ölen bringen Edelstein-Essenzen mit Quellwasser aus Bad Gastein Erleichterung bei verschiedenen Themen. Zeitqualitäten, Voll- und Neumonde sowie Sonnwenden spielen eine große Rolle während der Kreation der einzelnen Aura- und Raumsprays."

Gut Ding braucht Weile

"Die Produkte können nicht auf Knopfdruck produziert werden", ist Grandits überzeugt. "Die bewusste Entstehung setzt einen klaren Kontrapunkt zur schnelllebigen und materialistisch geprägten Zeit."

"Der weibliche Weg" basiert auf den Qualitäten der vier Jahreszeiten und begleitet umfangreich durch verschiedene Lebenslagen. "Die Sprays können in Ausnahmesituationen, oder auch regelmäßig, körpernah oder im Raum gesprüht werden. Der Effekt ist dem des Räucherns ähnlich. Das Energiefeld wird geklärt, der Körper beziehungsweise der Raum entlastet und mit nährenden Qualitäten bereichert."

Für Frau und Mann

Archigaia wurde nicht speziell für Frauen entwickelt. Weibliche Qualitäten wie Intuition, Mitgefühl, Balance, Verbundenheit und das zyklische Sein dürfen sowohl in der Frau als auch im Mann gestärkt werden. "Urvertrauen, Hingabe, Leichtigkeit, Inspiration, Schöpfungskraft & Klarheit – um einige der zwölf Sprays beim Namen zu nennen – sind Begleiter, die uns allen in diesen herausfordernden Zeiten Unterstützung schenken können, um ein neues Miteinander zu kreieren."

