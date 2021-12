Der Feldkirchner Andreas Röttl ist Mitbegründer einer unkomplizierten Fotobuch- oder Fotokalender-App.

FELDKIRCHEN. Die drei Journi Print-Gründer Andreas Röttl, Bianca Busetti und Christian Papauschek haben sich bei einem Fortbildungskurs der Stanford University kennengelernt. “2014 starteten wir mit einer App, um Reiseerinnerungen automatisch festzuhalten“, schildert Röttl. Die App entwickelte sich zum Fototagebuch und mehr und mehr Kunden fragten nach einer Möglichkeit Fotobücher zu bestellen. „Wir haben erkannt, dass bestehende Lösungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal sitzen die Leute über Tage vor dem Computer und schupfen Bilder hin und her, bis es so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Wir haben gesagt, das darf im 21. Jahrhundert nicht sein. Wir wollen Kunden eine einfachere Lösung bieten und haben damit begonnen diese zu automatisieren.“

Gesagt, getan

2018 kam schließlich mit Journi Print eine Lösung als App auf den Markt. "Und schlug ein“, so der 36-jährige Feldkirchner. Mittlerweile zählt man über vier Millionen Downloads. "Wir sind in den USA und auch Australien präsent. Unser Hauptmarkt ist aber Europa und hier vor allem der deutschsprachige Markt." Das Programm agiert wie ein persönlicher Designer und überlegt wie die Fotos am besten angeordnet werden. „Wir fügen Datumsüberschriften oder Landkarten automatisch dazu, schlagen die passende Hintergrundfarbe vor und können den Text bestmöglich anordnen“, sagt Röttl. "Alleine bei fünf Elementen auf einer Seite gibt es schon über 2.500 Möglichkeiten wie man die anordnet. Unser Algorithmus findet die Beste.“ Der Kunde muss nur Journi Print App auf das Handy laden oder auf www.journi.at gehen, das Produkt auswählen, Fotos hochladen und fertig. „Schon erhält man eine Vorschau, die man dann noch personalisieren kann oder man nimmt den Vorschlag und bestellt. 50 Prozent unserer Kunden brauchen so nicht mal 14 Minuten von der Installation der App bis zur Bestellung. Und in der Regel hat man seine Bestellung inklusive Produktion innerhalb von fünf bis sieben Tagen.“

Lokale Produktion

In der heutigen Zeit haben alle tausend Sachen zu erledigen – Job, Haushalt, Kinder, Hobbies, … – da bleibt nicht viel Zeit für Fotobücher. „Gleichzeitig steigt die Anzahl der Fotos, die wir machen, mit jedem Jahr. Journi Print funktioniert wie ein persönlicher Designer, dem man die Fotos gibt und der Fotobücher oder Kalender erstellt. Diesen einfachen und schnellen Zugang lieben die Kunden. Wenn das auch noch top Qualität hat und nachhaltig ist, hat man schon gewonnen. Wir produzieren lokal, CO₂-neutral und sind die einzigen, die bei der Verpackung ohne Plastik auskommen. Pro Bestellung pflanzen wir auch noch einen Baum.“

Ein Baum pro Bestellung

Für den europäischen Markt wird bei einem Familienbetrieb in Bayern produziert, da das einzige Fotolabor in Österreich abgesagt hat. „Vielleicht wird es künftig eine Möglichkeit geben lokal zu produzieren“, meint Röttl. Nachhaltigkeit war für das Trio von Anfang an ein Muss. „Wir wussten wir müssen aktiv einen Beitrag für unsere eigene Zukunft leisten. Mit unserem Produktionspartner haben wir daran gearbeitet die Verpackung so hinzubekommen, dass wir Transportschäden vermeiden, aber trotzdem plastikfrei bleiben und CO₂ reduzieren. In der Papierindustrie wird man immer auf den Rohstoff Holz angewiesen sein. Hier achten wir drauf, dass alle Materialien FSC-zertifiziert sind und aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommen. Daraus entstand die Überlegung mehr Bäume zu pflanzen als zu entnehmen und wir haben damit begonnen pro Bestellung einen Baum zu pflanzen. Mittlerweile stehen schon zwei schöne Journi Wälder auf unserer Erde. Und damit ist es für uns nicht beendet.“

Die Ideen sind noch nicht ausgeschöpft

Die Vision des Trios ist, dass es irgendwann so einfach ist ein Fotobuch zu erstellen wie ein Foto zu machen. Auch die Produkte werden stetig verbessert und die Produktpalette erweitert. „Nächstes Jahr kommen ein ganz spannendes Produkt für die eigene Wand und das Layflat-Buch, wo man keinen Falz hat. Das heißt die Seiten sind komplett flach."

Zur Person

Andreas Röttl, 36, ist Mitgründer und Geschäftsführer von Journi Print. Der gebürtige Feldkirchner aus Metzing war schon immer begeistert von neuen Technologien, früh wurde am ersten Computer zu Hause programmiert und herumgeschraubt. Unternehmerische Vorbilder waren der Großvater und der Vater. Mit der HTL für EDV und Organisation in Villach bekam Röttl das nötige erste Rüstzeug mit auf den Weg. Während des Studiums folgten erste unternehmerische Aktivitäten und Auslandsaufenthalte in Singapur, Amerika, Schweiz und Berlin. 2014 wird Journi Print gegründet. "Kärnten ist und bleibt meine Heimat. Ich bin gerne da, vor allem auf den Bergen unterwegs. Es ist ein Ausgleich zur Arbeit am Computer."