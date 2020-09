Unternehmer und Banker trafen sich im Walluschnig Saal in Feldkirchen, um den Ausführungen eines Finanz-Experten zu lauschen.

FELDKIRCHEN (fri). Auf Einladung von Wirtschaftsreferent Bürgermeister Martin Treffner war Bernhard Sagmeister, Geschäftsführer der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft, in Feldkirchen zu Gast. Sagmeister erklärte, dass sich die Hauptaufgabe der Gesellschaft in die vier Teilbereiche Kredite, Garantien, Zuschüsse und Eigenkapital für Start-Ups einteilen ließen. 260 Mitarbeiter würden sich um die Anliegen der Kunden kümmern. "Wir haben heuer coronabedingt ein besonders Jahr. Die Zahl der Anträge hat sich vervielfacht", so Sagmeister. "Mit Investitionsanreizen soll die Wirtschaft stimuliert werden. Förderungen sollen aber nie ein Grund für eine Investition sein, sondern lediglich Anstoß."