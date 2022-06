Seit 20 Jahre führt Markus Payr die Fischzucht Payr in Sirnitz. Der Fischereiwirtschaftsmeister ist überzeugt, dass heimischer Fisch großes Zukunftspotenzial hat.

ALBECK. Die Begeisterung für Fische und die Überzeugung, dass heimischer Fisch ein wertvolles und hochqualitatives Lebensmittel ist, hat Markus Payr vor 20 Jahren bewogen die einstige Fischzucht Hammer zu übernehmen. Mittlerweile ist sein Betrieb zu einem Vorzeigeunternehmen herangewachsen und Payr wurde im Vorjahr erneut zum Bundesobmann des Österreichischen Verbandes für Fischereiwirtschaft und Aquakultur gewählt.

Mehr als Broterwerb

In seinen Anlagen werden neben verschiedenen Salmoniden – Bach-, Regenbogen- oder Lachsforellen, Saiblinge, … – auch Karpfen gezüchtet. Die Fischzucht ist für den Unternehmer aber immer schon mehr als nur ein Broterwerb.

„Mein Betrieb ist zugleich meine Leidenschaft. Als ich damit begonnen habe, war nicht ganz klar, in welche Richtung sich die Branche entwickeln wird. Heute bin ich stolz, dass nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter mit der Aufzucht, der Produktion und dem Verkauf eines heimischen Lebensmittels eine Lebensgrundlage haben", erklärt Payr. Zugleich freut sich der Fischzüchter, dass Kunden – ob im Gastrobereich oder privat – das qualitativ hochwertige und regional produzierte Lebensmittel immer höher schätzen.

Unternehmergeist ist gefragt

Als Herausforderungen der Zukunft nennt der Fischzüchter neben der aktuellen Klimasituation, der Futtermittel-Erzeugung auch hohen bürokratischen Aufwand und die Zunahme der Prädatoren (Räuber). Sowohl in den Freigewässern als auch in den Teichanlagen hätten Züchter und Fischer mit Fischotter, Kormoran & Co. zu kämpfen. "Mit hohem Aufwand müssen die Anlagen geschützt werden. Denn dort lebt unsere Wirtschaftsgrundlage", so der Fischzüchter. "Dazu kommen auch klimatische Veränderungen – wie beispielsweise die Erwärmung der Gewässer. Höhere Wassertemperaturen haben großen Einfluss auf die Artenzusammensetzung. Das muss uns bewusst sein. Dazu kommt, dass viele Anlagen – aus wassertechnischen Gründen – direkt an Bächen und Seen und daher potenziell in der Hochwasser-Gefahrenzone liegen. Dennoch brauchen wir Menschen, die mit Know-how und Weitblick in die Fischereiwirtschaft einsteigen und damit die heimische Produktion weiter stärken.“