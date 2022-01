Das Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportal HolidayCheck hat die beliebtesten Hotels weltweit mit dem HolidayCheck Special Award 2022 ausgezeichnet – darunter befindet sich das Hotel SeeRose in Bodensdorf. Aufgrund der aktuellen Umstände bekommt der bereits zum 17. Mal vergebene HolidayCheck Award auch in diesem Jahr den Namen Special Award.

BODENSDORF. Zum achten Mal in Folge wurde das Hotel SeeRose am Ossiacher See mit diesem begehrten Preis ausgezeichnet. Unter den beliebtesten Hotels weltweit landete die SeeRose in Kärnten auf Platz zwei.

Toplage am See

Auch schaffte es das Hotel, sich als einer von zwei Kärntner Betrieben mit dem achten Platz unter die Top 10 in Österreich zu platzieren. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war aus der Sicht der Gäste neben der Toplage direkt am See, der äußerst zuvorkommende Service, die familiäre Atmosphäre des Hauses und das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Erholungsphase wird intensiv erlebt

„Nach pandemiebedingten Berg- und Talfahrten im letzten Jahr tut es gut, wenn man am Anfang des neuen Jahres mit diesem begehrten Award ausgezeichnet wird. Für den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Wünsche unserer Gäste sensibel, aufmerksam und unaufdringlich erfüllen, ist ein extra großes Dankeschön auszusprechen“, sagt Alexander Pölzl, der seit Juni letzten Jahres in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist und zur Fortführung der SeeRose in dritter Generation bereit ist. Weiters meint der Juniorchef der SeeRose: „Es scheint so, dass sich sowohl unsere Gäste als auch wir uns immer besser auf die pandemiebedingten Herausforderungen einstellen. Neue Wege werden beschritten. Und gute Zeiten werden jetzt noch intensiver erlebt als zuvor.“