Die Berufsspionage öffnet unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorkehrungen wieder betriebliche Türen.

BEZIRK FELDKIRCHEN. Nach einer coronabedingten Pause findet das Orientierungsprojekt "Berufsspionage" heuer wieder statt. Unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorkehrungen wird es Jugendlichen in Klein(st)gruppen ermöglicht, vor Ort und hautnah Berufsinformation zu erleben. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Perspektiven & Orientierung

Von A wie APP-Entwicklung bis Z wie Zahntechnik: Die Berufswelt ist vielfältig. Gerade auch unter coronabedingt erschwerten Bedingungen benötigen Jugendliche berufliche Perspektiven und Orientierung, um individuell passende Berufsentscheidungen für ihre Zukunft treffen zu können. „Daher findet heuer nach einer coronabedingten Pause wieder die „Berufsspionage – Unternehmen öffnen ihre Türen“ kärntenweit statt.

Bezirksweite Angebote

Im Bezirk sind heuer folgende Betriebe mit dabei: Heuer erstmals Glas Huber und die Dachdeckerei Leopold, seit Jahren Breschan, Leeb Balkone, Hotel Nudelbacher, Drive Retzer, Spitzer Installationen, Cerne Baustoff- und Fertigteilwerk und Hirsch Maschinenbau. Der Dm Drogeriemarkt verschiebt sich auf 15. März und am Feuerberg gibt es am 31. Jänner eine Infoveranstaltung via Zoom.

Sicherheit an erster Stelle

Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) hat das Projekt mit hohen Sicherheitsvorkehrungen auf die aktuell geltenden Bestimmungen ausgerichtet, wie kleine Gruppengrößen, limitierte Plätze, FFP2-Maskenpflicht, 2G-Regelung und digitale Anmeldung“, sagen Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig, AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig, IV-Präsident Timo Springer und BBOK-Leiterin Rebecca Waldner. Unter diesen Rahmenbedingungen könne Berufsorientierung gut geschützt stattfinden – sicher in einem kleineren Rahmen und unter Einhaltung aller aktuellen Maßnahmen.

Alle Türen zeitgleich geöffnet

Konkret werden am 26. und 27. Jänner 2022 in allen Kärntner Bezirken Betriebe – vom kleinen Unternehmen bis zum international tätigen Konzern – zu bestimmten Zeitfenstern ihre Türen öffnen. Eingeladen zur Berufsspionage sind kärntenweit Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen Gymnasien (AHS) und Mittelschulen (MS) in Begleitung ihrer Eltern/erwachsener Bezugspersonen. Am 26. Jänner kann man in den Bezirken Feldkirchen, Spittal, Hermagor und Villach „spionieren“. Insgesamt machen heuer mehr als 120 Betriebe bei dem Projekt "Betriebsspionage" mit.