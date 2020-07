Seit 20 Jahren schwingt Gerhard Satran den Kochlöffel in der Stiftsschmiede Ossiach. Nun wurde der Pavillon neu errichtet.

OSSIACH (fri). Wenn Stiftsschmiede-Wirt Gerhard Satran kocht, dann geht es im wahrsten Sinn des Wortes heiß her. "Gekocht wird am ehemaligen Feuerplatz der Schmiede", verrät der Koch, der auf Produkte aus der Region vertraut und diese zu unvergesslichen Sinneserlebnissen und Gaumenfreuden an einem Ort mit Geschichte verwandelt. Wo vor über 1.000 Jahren mit der Errichtung eines Klosters und einer Klosterkirche direkt am Ufer des Ossiacher Sees auch eine Schmiede entstand, dorthin pilgern heute Menschen, die die Kulinarik des "Fischschmiedes" suchen oder in seinen Zimmern am See Entspannung finden.

Nun hat Gerhard Satran das Refugium um einen Event-Pavillon erweitert. "In unserem großräumigen Holzpavillon, welcher direkt an den Gastgarten angeschlossen ist, lässt sich zu jeder Jahreszeit ausgelassen feiern." Denn die Stiftsschmiede ist ein Ort, an dem mittlerweile zu jeder Jahreszeit Feste gefeiert werden. "Hochzeiten finden mittlerweile das ganze Jahr über statt", weiß Satran aus seiner Erfahrung.

Hochzeit im Winter

"Viele Paare entscheiden sich bewusst für eine Hochzeit im Spätherbst oder Winter. Schließlich hat jede Jahreszeit ihren Charme und mit Feuer und Licht lassen sich am See ohnehin immer unvergessliche Momente inszenieren. Mit der Stiftskirche und einem Standesamt haben wir auch die nötige Infrastruktur vor Ort – ja sogar zu Fuß sind alle Destinationen innerhalb von Minuten erreichbar." Der Pavillon bietet Platz für 150 Personen, inklusive einer Bühne, oder 190 Personen ohne Bühne und genug Raum für Musik, Tanz und Lebensfreude. "Bei der Planung haben wir bewusst darauf geachtet, die Transparenz zum See aufrechtzuerhalten und mit der Natur zu spielen. Darum wurde auch heimisches Holz für den Bau verwendet und regionale Firmen mit der Umsetzung betraut."

Geschmack der Region am Teller

Auf heimische Anbieter und Produzenten setzt Stiftsschmiede-Wirt Gerhard Satran auch in seiner Küche. "Wir haben uns bewusst und konsequent von Beginn an für eine regionale und saisonale Küche entschieden", betont der leidenschaftliche Koch. "Wir sind auch der Überzeugung, dass unsere Werte für Genuss stehen und da sind Saisonalität und Regionalität keine Floskeln. Unsere Produkte sollen Regionen widerspiegeln. Vom Fisch über Fleisch bis hin zu Eiern und Gemüse."

Jeden Sonntag im Sommer: "Fish 'n' Beats" ab 16 Uhr, Sushi, Maki, Sashimi, Ceviche, The Art of Tatar, Drinks, DJ Fox

Reservierung erforderlich: Tel. 0676/40 11 793