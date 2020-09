Am 9. September öffnet "Doc's Fitness" am neuen Standort – ehemaliges Spar-Gebäude Lindl – die Pforten.



FELDKIRCHEN. Mehr Raum, mehr Licht, mehr Möglichkeiten, mehr Parkplätze vor dem Center. So fassen die Geschäftsführer von „Doc's Fitness“ Gerhard Stingl und Florian Matterdorfer die Beweggründe zusammen, die zur Übersiedlung geführt haben.

Der Doktor der Sportmedizin Gerhard Stingl und der Betriebswirt und Doktor der Philosophie Florian Mattersdorfer haben das bisherige Angebot erweitert und bieten so ihren Kunden noch mehr Trainingsmöglichkeiten . "Alle Bereiche sind im neuen ,Doc's‘ voneinander abgetrennt", sagt Mattersdorfer. "Neben dem Kardiobereich und allgemeinen Kraftbereich gibt es einen Damenbereich, der Ende September mit nagelneuen Geräten ausgestattet wird, einen Rehacircle sowie einen Turnsaal. Ein Wellnessbereich ist in der Planungsphase und sollte 2021 zugänglich sein."

Ab Herbst wird einmal pro Woche ein Fitnesstrainer im Center sein. Dieser gibt kostenlos Tipps und Hilfestellungen, denn manchmal ergeben sich Fragen erst beim Training. Damit soll auch die Zielgruppe deutlich erweitert werden. "Ältere Personen und Frauen haben abgeschlossene Bereiche und können unbeobachtet ihre Einheiten absolvieren."

Gut für den Bewegungsapparat

Des Weiteren bietet der Sportwissenschafter und akkreditierte Trainingstherapeut Christian Weixler seine Dienstleistungen an. Der erfahrene Leistungssportler trainiert im Center mit seinem Verein „Fit & Fight Union Feldkirchen“ zwei Mal die Woche Kickboxen und steht auch für individuelle Beratung und Personalcoachings zur Verfügung. "Sein Programm ,bewegter Rücken‘ schlägt hohe Wellen und wurde von der Sportunion mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Hier werden unter dem Motto ,mobilisieren – kräftigen – dehnen‘ die Vorbeugung und das Entgegenwirken eventueller Probleme am Bewegungsapparat erarbeitet", betont Stingl.

Aus ärztlicher Perspektive

Der Sportmediziner gibt zu bedenken, dass sich die Intention ein Fitnesscenter zu besuchen in den letzten Jahren enorm verändert hat. Es geht schon lange nicht mehr nur darum ein paar Kilogramm zu verlieren oder Muskeln aufzubauen. „Es ist ganz einfach: In der westlichen Welt leiden die Menschen unter Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, hohen Blutfetten und Übergewicht, zusammengefasst unter der sogenannte Volkskrankheit", so Sportmediziner Gerhard Stingl. "Der Punkt jedoch ist, dass niemand diese Krankheit bekommen muss. Mit einer gezielten Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining kann das Risiko signifikant gesenkt werden, so dass auch im Alter das Leben in vollen Zügen genossen werden kann."

Höherer Hygiene-Standard

Wesentlich besser ist man im neuen Gebäude auch für die Anforderungen der derzeitigen Situation im Hygienebereich gerüstet. "Wir haben 600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung und speziell bei der Installation der sanitären Anlagen auf modernsten Standard geachtet", betonen die beiden Geschäftsführer. "Außerdem ist das Gebäude vollklimatisiert und das ist für ein Fitnesscenter, in dem hart gearbeitet wird, von großem Vorteil."

Öffnungszeiten

Drei Mal die Woche ( Montag, Mittwoch und Freitag ) ab 5 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. So können Frühaufsteher die Möglichkeit nutzen vor der Arbeitsbeginn zu trainieren.

Dienstag und Donnerstag von 7 bis 22 Uhr, an den Wochenenden und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.