In Koglers Pfeffermühle hat man sich aufs Feiern verlegt. Im Jänner gibt es zwei Tage der offenen Tür.

ST. URBAN (fri). Als Ort, um Feste zu feiern, wie sie fallen, will Gastronom Karl Kogler seine Pfeffermühle positioniert wissen. "Wir haben unser Restaurant komplett neu gestaltet", so Kogler. "Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir Räumlichkeiten in unterschiedlichen Größen zur Verfügung haben. Je nach Anzahl der Gäste sind wir sehr flexibel und können den Raum ganz individuell gestalten." Erstmalig will er darum mit zwei Tagen der offenen Tür Interessierten die Möglichkeit bieten sich an Ort und Stelle ein Bild vom Angebot zu machen.

Keine offenen Fragen

Egal ob private Feiern wie Erstkommunion, Firmung oder Konfirmation, Geburtstagsfeier, Taufe, Familientreffen oder Firmenfeier – alle Details werden mit den Betroffenen vorab persönlich besprochen. "Es darf am Tag X keine offenen Fragen mehr geben", betont Kogler, der ein Verfechter von direkter Kommunikation ist. "Am Telefon bleibt vieles ungeklärt. Das wollen wir nicht, denn wenn die Gäste kommen, muss im Hintergrund alles reibungslos funktionieren."

Es gibt was zu feiern?

Tag der offenen Tür in Koglers Pfeffermühle am Freitag, 17., und Samstag, 18. Jänner 2020, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Besichtigungsmöglichkeit der unterschiedlichen Räumlichkeiten, mögliche Rahmenprogramme, kulinarische Beratung,

Partner: Florist, Dekorateur, Juwelier, Konditor, Fotograf – stehen für Planungsfragen zur Verfügung!

Feiern: Erstkommunion, Firmung oder Konfirmation, Geburtstagsfeier, Taufe, Familientreffen, Firmenfeier, ...